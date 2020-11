Més de 100 agricultors assassinats al nord de Nigèria en un atac armat

Els atacants van arribar en moto i armats fins a les dents. Era dissabte, i a l'aldea de Koshobe, al nord-est de Nigèria, un grup d'agricultors treballaven als camps d'arròs de la zona. Els terroristes van envoltar les víctimes i, tal com recull el diari local Premium Times, van iniciar una massacre que es va allargar hores. El balanç és de com a mínim 110 civils morts, diversos dels quals van ser directament decapitats. "Almenys 110 civils van morir cruelment i molts més van resultar ferits", ha informat aquest diumenge el coordinador humanitari de les Nacions Unides a Nigèria, Edward Kallon, que es va mostrar "horroritzat i indignat" per l'atac. Kallon ha apuntat que "diverses dones podrien haver sigut segrestades".

A hores d'ara ningú ha reivindicat l'atac, però tots els dits apunten cap a un nom: Boko Haram, la marca jihadista vinculada a l'Estat Islàmic que fa anys que martiritza l'estat de Borno, al nord-est nigerià. L'aldea de Koshobe, de fet, està molt a prop de Maiduguri, capital de Borno, on el 2002 el grup va començar a caminar de la mà del líder espiritual Mohammed Yusuf amb el propòsit de denunciar l'abandonament a què les autoritats havien sumit un marginat i empobrit nord del país. Primer només atacaven objectius policials o militars, però a partir del 2009 –i arran de la mort de Yusuf a mans de l’exèrcit nigerià– van emprendre un camí sense retorn cap al radicalisme més violent. A la regió, atacs d'aquest tipus contra agricultors, pescadors o famílies que simplement miren de guanyar-se la vida han sigut freqüents. "És sense cap dubte obra de Boko Haram, que opera a la regió i que ataca amb freqüència els agricultors", apuntava dissabte Babakura Kolo, responsable d'una milícia governamental.

651x366 Part dels cadàvers de les víctimes de l'atac. / REUTERS Part dels cadàvers de les víctimes de l'atac. / REUTERS

"La nostra gent es troba en situacions difícils. Per una banda, si es queden a casa, poden morir de gana. Per l'altra, si surten a conrear les seves terres, corren el risc de ser assassinats pels insurgents. Això és molt trist", ha recordat el governador de Borno, Babagana Umara Zulum, durant el funeral d'alguns dels cadàvers, envoltats pels seus familiars i veïns mentre els clergues pronunciaven oracions en honor seu.

Mentrestant, al llarg de tot el cap de setmana, les autoritats han continuat buscant més cadàvers, especialment a les zones pantanoses dels camps d'arròs. La xifra de víctimes total, doncs, podria incrementar en els pròxims dies.

Resposta del govern

El governador Zulum, que ha condemnat "enèrgicament" l'atac, ha admès que Boko Haram continua existint "amb força" en moltes parts de l'estat, especialment al bosc de Sambisa i a les regions del llac Txad del nord de Borneo, on les autoritats no s'atreveixen a entrar. Es calcula que en aquesta zona, que desenes de milers de persones han hagut d'abandonar fugint d'aquesta violència, els jihadistes han matat un mínim de 30.000 persones en l'última dècada.

Zulum també ha demanat al govern federal que augmenti les forces de seguretat per protegir les famílies i els treballadors de la zona. El president nigerià, Muhammadu Buhari, ha condemnat "la matança perpetrada per terroristes" i ha lamentat que "tot el país està ferit". Fa cinc anys ell mateix va arribar a afirmar que Boko Haram havia sigut derrotat. Evidentment, no era així.