Més de mil casos de coronavirus als Estats Units i alarma pel contagi de la secretària d'estat de Sanitat britànica

Els estats nord-americans de Michigan i Massachusetts han declarat l'estat d'emergència per l'epidèmia de coronavirus. Als Estats Units ja s'ha superat el miler de casos. El governador de Nova York, Andrew Cuomo, ha anunciat que enviarà la Guàrdia Nacional al barri novaiorquès de New Rochelle per contribuir a la contenció del que es considera el primer focus del país.

El ritme de diagnòstic als Estats Units fa sospitar que el nombre de casos podria ser molt superior. Segons el vicepresident Mike Pence, responsable de la gestió de la crisi, s'han distribuït un milió de kits de proves i s'espera poder repartir-ne quatre milions més a finals de setmana. Es tracta d'unes xifres reduïdes en un país amb més de 300 milions d'habitants. Les dades oficials assenyalen que fins al cap de setmana s'havien practicat un total aproximat de 6.000 proves de diagnòstic. Corea del Sud en fa 10.000 diàries.

La ràpida expansió del virus (en 24 h s'han duplicat els casos) ha portat a la suspensió d'actes multitudinaris: els candidats demòcrates Joe Biden i Bernie Sanders han suspès els mítings de les primàries que tenien previstos aquesta nit passada a Ohio. En algunes zones de l'estat de Washington s'han prohibit les reunions de més de 250 persones. S'està estudiant posposar l'inici de la lliga de beisbol, que ha de començar el 26 de març. Tot i així, el president Donald Trump no s'ha fet la prova, tot i haver estat en contacte amb dos congressistes que s'han autoaïllat.

Arreu del món ja s'han produït uns 120.000 contagis i s'han superat els 4.000 morts. La Xina ha declarat només 24 nous casos i 22 morts en les últimes 24 hores, i s'han començat a relaxar les mesures de confinament a Wuhan, origen de l'epidèmia. A Itàlia hi han mort 631 persones, la xifra més altra fora de la Xina, i des de dimarts s'ha decretat el confinament de tota la població. Àustria ha tancat les seves fronteres a les persones procedents d'Itàlia.

Al Regne Unit la secretària d’estat de Sanitat, Nadine Dorries, s’ha convertit en el primer diputat britànic diagnosticat amb coronavirus. Això ha fet saltar l’alarma sobre la possible propagació de la malaltia al Parlament de Westminster i fins i tot a Downing Street, on va assistir a una recepció la setmana passada. Tot i així, de moment no s'ha pres cap decisió sobre la suspensió de les sessions a la Cambra dels Comuns, que avui veurà com es presenten els primers pressupostos de l'era Johnson. El Tresor preveu mesures d'urgència per combatre l'epidèmia. A més, el Banc d'Anglaterra ha retallat aquest matí mig punt els tipus d'interès, fins al 0,25%. El món dels esports també s'ha vist afectat: hi ha jugadors de l'Arsenal en autoaïllament després d'haver-se trobat amb el president de l'Olimpiacos, que ha donat positiu. S'ha ajornat el partit de l'Arsenal amb el Manchester City.

A Corea del Sud i el Japó ha augmentat el nombre de nous casos respecte als dies anteriors. A Tòquio s'han suspès els actes de record del terratrèmol, el tsunami i l'accident nuclear de Fukushima del març del 2011.