Michelle Obama a la convenció demòcrata: "Trump és el president equivocat"

El principal avantatge de la convenció virtual demòcrata és que sintetitza en dues hores el que, abans de la pandèmia, s'hauria allargat eternament. El desavantatge és que el format és fred i calen oradors amb molt de carisma per aconseguir mantenir l'atenció de l'espectador i evitar la sensació d'estar assistint a un gegantí publireportatge. L'ex-primera dama Michelle Obama forma part d'aquest petit grup d'oradors magnètics que, amb subtilesa, és capaç d'explicar moltes coses sense necessàriament anomenar-les. A Donald Trump sí que l'ha esmentat, aquesta nit, i ho ha fet per deixar clar que "és el president equivocat per a aquest país".

En els seus prop de vint minuts de discurs, el més llarg de la nit amb diferència, Obama ha deixat clar que, al seu entendre, Trump "ha tingut temps més que suficient per demostrar que pot fer la feina". I clar, segons la dona de Barack Obama, el que ha demostrat és que "aquesta feina està clarament per sobre de les seves possibilitats". Conscient de la necessitat de mobilitzar el nombre de votants que va elevar al seu marit a la presidència, Obama va demanar "el mateix nivell de passió i esperança" per Joe Biden.

La primera de les quatre nits d'exhibició de múscul demòcrata ha tingut banda sonora de Bruce Springsteen (que ha fet un breu cameo en un dels vídeos promocionals projectats durant la vetllada) i ha tingut l'actriu Evan Longoria com a mestra de cerimònies. Entre les intervencions, diversos votants de Trump entonant el mea culpa i quatre republicans que van apostar per la "decència" de Joe Biden. Va sobresortir la ràbia de Kristin Urquiza, una jove d'Arizona que ha vist com el seu pare, votant de Trump, moria víctima del covid-19. "La seva única patologia prèvia va ser confiar Donald Trump", va disparar.

També va ser la nit que va provar que per al senador Bernie Sanders és més important la derrota d'un president que "ens està portant pel camí de l'autoritarisme" que destacar les seves notables diferències polítiques amb l'ex-vicepresident. Lluny de la tensió de fa quatre anys, quan la candidatura de Sanders va denunciar els moviments de l'aparell demòcrata per afavorir a Hillary Clinton, el veterà senador va receptar sense condicions el vot per Joe Biden. Encara que va recordar que "estem en desacord en el millor mitjà per aconseguir una cobertura [sanitària] universal", Bernie Sanders va preferir destacar els avenços que suposaria una presidència de Biden. I per si algun dels seus seguidors segueix temptat amb l'abstenció, Sanders va advertir que l'objectiu d'aquestes eleccions "és preservar la nostra democràcia" després que amb Trump "el que era impensable s'hagi convertit en normal".

Entre l'impensable, segons Bernie Sanders, la campanya de la Casa Blanca per "soscavar" el servei de correu postal nord-americà i, per tant, posar en risc el dret a vot de milions de nord-americans. O el "desplegament dels militars i d'agents federals contra manifestants pacífics" durant les protestes per l'assassinat de George Floyd, la família del qual va protagonitzar una de les intervencions. Floyd, com va recordar Michelle Obama, forma part d'una "llista interminable de gent innocent de color" que segueix morint assassinada als Estats Units. És el color de les minories del país que enfronten històricament dificultats per al vot amb "el tancament de col·legis electorals" en els seus barris. "Gent que no sap guanyar sense fer trampa està fent tot el que pot per impedir que votem", va denunciar Obama.

Trump contraprograma els demòcrates

En un esforç sense precedents per desviar l'atenció mediàtica de la convenció del seu rival, el president Donald Trump va protagonitzar ahir fins a tres actes de campanya en dos estats de l'oest mitjà, Minnesota i Wisconsin, aquest últim considerat clau per decantar la balança electoral. En una de les seves intervencions, Trump va assegurar que l'única forma en què podria perdre és "si les eleccions estan manipulades" i va advertir de la importància d'aconseguir la seva reelecció per "detenir aquests maníacs radicals d'esquerres". Des de la pista d'un aeroport a sud de Minneapolis, la ciutat en la qual George Floyd va ser assassinat mentre es trobava sota custòdia policial, el president va afirmar que el departament de policia de la ciutat és "molt bo". Avui dimarts Trump tornarà a viatjar per contraprogramar els demòcrates. A més, va anunciar que emetrà un perdó presidencial a una persona "molt important".