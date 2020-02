Mike Bloomberg irromp en la cursa demòcrata

Segons el senador Bernie Sanders, “els nord-americans estan farts que els multimilionaris comprin les eleccions”. L’exvicepresident Joe Biden, que va començar com a favorit les primàries demòcrates i ara sembla lluny de l’entusiasme que desperta Sanders, va dir en una entrevista a la NBC que “60.000 milions de dòlars poden comprar molta publicitat, però no poden esborrar l’historial”. La senadora Amy Klobuchar, tercera en les recents primàries de New Hampshire, creu, també, que els vots no es compren amb “un munt d’anuncis”.

Però els tres, que porten més d’un any a la carretera intentant guanyar-se la confiança dels nord-americans, han vist com el talonari sense límits de Mike Bloomberg, exalcalde de Nova York com a republicà, li ofereix un avantatge competitiu que la resta d’aspirants no tenen. Bloomberg debatrà amb ells per primera vegada aquesta matinada.

Ha sigut una possibilitat ineludible des que Bloomberg va anunciar la seva intenció de presentar-se a les primàries demòcrates gairebé un any després que diversos dels aspirants. L’han ignorat fins que les enquestes l’han situat entre els favorits. I això que no entrarà en concurs fins al superdimarts, que té lloc el primer dimarts de març, quan es repartiran gairebé un terç dels delegats que escolliran el candidat al juliol. Bloomberg va decidir ignorar les primeres cites de les primàries i s’ha dedicat a viatjar a aquells estats que seran claus el 3 de març. I, sobretot, ha bombardejat xarxes socials, premsa i televisió amb anuncis d’una campanya en què ja ha invertit més de 400 milions de dòlars, una mica fora de l’abast de la resta de candidats, amb l’excepció del també multimilionari Tom Steyer. Però, al contrari que Steyer, Mike Bloomberg ha començat a treure’n profit. Hi ha enquestes que el situen ja com a segona preferència entre els votants demòcrates. I és gràcies als sondejos que l’exalcalde podrà participar per primera vegada en un debat.

Aquesta és una de les raons que Bernie Sanders utilitza per assegurar que Bloomberg pretén comprar les eleccions. El Partit Demòcrata va decidir canviar les regles de participació en els debats per incloure-hi el multimilionari. Va eliminar l’obligatorietat de comptar amb un nombre determinat de donants -que Mike Bloomberg no necessita per la seva aclaparadora fortuna- i li permet accedir al debat de Las Vegas d’aquesta matinada per disposar ja de quatre enquestes que apunten que compta amb almenys un 10% del suport a nivell nacional.

El pes de l’hemeroteca

Bloomberg, que no participa en els caucus de Nevada d’aquest cap de setmana, debatrà amb Bernie Sanders, Joe Biden, Amy Klobuchar i Elizabeth Warren, que sí que s’enfrontaran dissabte per aconseguir la simpatia dels votants en un estat racialment més divers que Iowa o New Hampshire, les dues cites inicials de les primàries demòcrates. Per a Mike Bloomberg, que acaba de fer 78 anys, serà una prova de foc. Les seves polítiques racistes com a alcalde i les seves polèmiques sexistes com a empresari han ressorgit en les últimes setmanes. Els seus rivals aspiren que, on no els arribin els diners, els arribi l’hemeroteca.