Milers d’iraquians surten al carrer per acomiadar-se de Soleimani

El dia es llevava aquest dissabte amb milers de persones als carrers de Bagdad. Fent onejar banderes dels partits i els grups armats xiïtes, i vestida amb roba fosca, la multitud -homes i joves- havia sortit de casa per dir l’últim adeu al comandant iranià Qasem Soleimani, assassinat divendres a tocar de l’aeroport de Bagdad en un atac selectiu dels Estats Units de Donald Trump. Alguns ploraven, d’altres cridaven de ràbia i molts clamaven consignes contra Washington. El “mort a Amèrica” o el “venjança” que van ressonar divendres a Teheran, la capital de l’Iran, també es va deixar sentir ahir, i amb força, a la capital iraquiana. Com si la mort del general i l’odi cap als EUA hagués acabat d’unir les dues capitals.

Al fèretre de Soleimani, cap de la Guàrdia Revolucionària de l’Iran i un dels homes més poderosos del Pròxim Orient, l’acompanyava el del seu assessor iraquià de les forces de Mobilització Popular, Abu Mahdi al-Muhandis. També els de la resta de militars morts, vuit, en l’atac amb drons perpetrat des de les oficines de la Casa Blanca. Els cadàvers van ser portats fins a la zona sagrada d’Al-Kazimiya, al nord de la ciutat, en una marxa lenta, i pacífica, en què també va participar el primer ministre interí de l’Iraq, Adel Abdul-Mahdi, que va qualificar de “màrtirs” Soleimaini i la resta de morts, i de “violació de la sobirania iraquiana” l’operació nord-americana. Durant el recorregut, a Mahdi se li van acostar molts dels manifestants. El missatge que li enviaven era clar: mesures per venjar l’atac nord-americà, fins i tot que impulsés una moció per expulsar les tropes dels EUA del país.

I és que l’aurèola de màrtirs va calar entre la població iraquiana, i molt més entre els iranians, compatriotes de Soleimani. Ell va ser una de les figures més visibles durant la lluita armada contra l’autoproclamat Estat Islàmic a l’Iraq. “És el mínim que podem fer: van aconseguir alliberar-nos dels jihadistes”, assegurava a l’agència Efe un dels manifestants. “Nosaltres, com a musulmans, creiem que els que són assassinats a mans dels enemics es converteixen en màrtirs i van directament al paradís”, argumentava també a Efe un altre dels participants en la marxa.

El cos de Soleimani, que també va ser exhibit per les ciutats de Kerbala i Najaf, sagrades per a la tradició xiïta de l’islam, serà repatriat diumenge a l’Iran. Un cop allà, les seves restes seran exposades al santuari de l’imam Reza, al nord del país, abans que se li ofereixi una cerimònia d’estat a Teheran el dilluns. L’endemà, el dimarts, serà enterrat a la seva terra natal, a la província de Kerman.

El missatge de Rouhani

Dissabte també va deixar una altra imatge significativa. El president iranià, Hassan Rouhani, va visitar la família del comandant Soleimani. Era un esdeveniment esperat. Bàsicament perquè s’intuïa que el mandatari aprofitaria l’avinentesa per tornar a fer una promesa de venjança a Washington. I Rouhani ho va fer. “Els nord-americans no s’han adonat del gran error que han comès”, va advertir el mandatari. “Sens dubte, els EUA són avui molt més odiats entre la gent de l’Iran i l’Iraq”. I va afegir un altre missatge contundent: “La venjança de la sang del màrtir Soleimani s’assolirà el dia que vegem que s’ha tallat per sempre la mà maligna dels EUA a la regió”.

El futur sembla més incert que mai. Dissabte un altre atac amb empremta nord-americana contra un comboi de les milícies xiïtes va deixar sis morts al nord de Bagdad. Al vespre també es van registrar xocs amb míssils a la zona contra posicions amb presència nord-americana. Aparentment, però, sense víctimes mortals.