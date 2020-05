Milers de nord-americans ignoren el covid-19 amb un pont de festes massives

Va encetar el llarg cap de setmana exigint als governadors la reobertura dels llocs de culte, però ell se’l va passar jugant a golf al seu club de Virgínia. Va amenaçar fins i tot amb suspendre l’autoritat dels màxims responsables estatals si no l’obeïen, però, lluny d’anar a missa i demanar perdó pels seus possibles pecats en la gestió de la pandèmia, Donald Trump va passar el cap de setmana del Memorial Day entre forats de golf i tuits. En cap piulada, però, va fer referència als 100.000 morts que està a punt d’acumular el seu país com a conseqüència de la propagació del coronavirus. El cap de setmana en què els Estats Units honoren els morts en combat amb la festivitat del Memorial Day, el president va acabar amenaçant amb traslladar la conferència republicana de l’agost de Carolina del Nord, on està programada i governa un demòcrata, a algun estat amb líder republicà que li permeti congregar desenes de milers de persones dins d’un recinte.

Amb el president en estat de negació i encoratjant concentracions massives per a desconsol dels epidemiòlegs i dels ciutadans informats, no es fan estranyes les descoratjadores imatges de concentracions massives que van arribar des de diversos punts del país, inclosa Carolina de Nord, en el cap de setmana que marca tradicionalment l’inici de les activitats estiuenques als Estats Units. Les d’aquell estat no van ser les úniques, fins i tot n’hi ha de similars a Houston, però les que més han cridat l’atenció procedeixen de Missouri, on un periodista local va gravar un vídeo en una piscina del llac dels Ozarks, un embassament que és una destinació estiuenca habitual en aquest estat, en el qual es poden veure centenars de persones banyant-se i fent festa concentrades en un espai reduït, sense cap distància física. Prop de 12.000 persones han estat contagiades pel covid-19 a Missouri i al voltant de 700 han mort fins avui. Potser les xifres augmentaran en un parell de setmanes com a conseqüència d’aquesta festa. És el que, per exemple, ha passat a Arkansas, on el seu governador, el republicà Asa Hutchinson, va reconèixer dissabte que una competició de natació d’un institut ha sigut un focus de contagis. Això sí, Hutchinson va semblar que hi restava importància. Quedar-se a casa “va contra l’esperit americà”, va defensar diumenge a Fox News.

Sense un president exemplar i amb diversos governadors republicans saltant-se passos a favor d’una ràpida reactivació econòmica, es podria esperar més sentit comú de la banda demòcrata. No obstant això, Ralph Northam, un dels governadors que ha imposat mesures més estrictes de tancament durant les setmanes més dures de la pandèmia, va protagonitzar dissabte una polèmica en deixar-se veure sense mascareta pel passeig marítim de Virginia Beach, fotografiant-se colze a colze amb diversos ciutadans. L’oficina del governador de Virgínia va dir inicialment que Northam no esperava trobar-se amb ningú però que molts el van reconèixer i li van demanar una fotografia. La seva portaveu, Alena Yarmosky, va reconèixer més tard que el que havia passat era un “important recordatori de tenir sempre alguna cosa amb què cobrir-se la cara en cas que la situació canviï”. El governador, metge de formació, ha animat repetidament a utilitzar mascareta i s’espera que aquesta setmana n’anunciï l’ús obligatori en un estat que ha comptabilitzat més de 36.000 infeccions i prop de 1.200 morts.

Tanquen fronteres als brasilers

Tot i l’aparent despreocupació de la Casa Blanca i la promoció d’una reobertura ràpida dels estats, que pot ocasionar un creixement incontrolat del nombre de casos, Trump va ordenar diumenge el tancament de les fronteres a brasilers i estrangers que hagin estat al Brasil catorze dies abans de la seva entrada als EUA. Amb més de 300.000 casos confirmats, el Brasil “amenaça la seguretat el sistema de transports, infraestructures i la seguretat nacional”, deia el comunicat de la Casa Blanca. Hores abans de l’anunci, el president brasiler, Jair Bolsonaro, es barrejava a Brasília amb una multitud que protestava contra les mesures de confinament. El Brasil se suma a la llista de països els ciutadans dels quals tenen prohibida l’entrada en territori nord-americà.

L’administració Trump escalfa la confrontació amb la Xina

La Xina és el gran boc expiatori. Tant se val que el mateix Donald Trump lloés repetidament al gener i al febrer els esforços de Pequín i que Washington trigués a reaccionar quan la informació disponible demanava passar a l’acció. El Partit Comunista Xinès és el responsable d’un “encobriment” que “passarà a la història juntament amb Txernòbil”. La comparació amb la gestió que Moscou va fer el 1986 del desastre en aquella central nuclear la va fer aquest cap de setmana l’assessor de seguretat nacional de Trump, Robert O’Brien. La declaració d’O’Brien va en sintonia amb els missatges del president i de diversos càrrecs de la seva administració. Fins i tot el vicepresident, Mike Pence, va insistir dissabte que la Xina “va defraudar el món” en cooperació amb l’Organització Mundial de la Salut, l’altre gran responsable, segons la Casa Blanca, que els Estats Units siguin el país amb el nombre més alt d’infectats del món. Pence va qualificar l’OMS de “soci voluntariós” de Pequín en la seva “ocultació” al món d’“informació vital”. La resposta de Pequín la va oferir el seu ministre d’Exteriors, Wang Yi, que va afirmar diumenge que els Estats Units estan portant les relacions entre els dos països cap a “una nova Guerra Freda”. Tot i això, el ministre va animar a la “cooperació”, atès que, va assegurar, sobre els dos països “recauen grans responsabilitats” per al manteniment de la pau mundial.