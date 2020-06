Milers de persones assisteixen a la desfilada militar a Rússia tot i els 7.000 casos diaris de covid-19

El president rus, Vladimir Putin, ha celebrat aquest dimecres la desfilada militar del Dia de la Victòria a Moscou, a pesar dels més de 7.000 infectats diaris a Rússia. Tot el país actualment suma 607.000 casos de covid-19, amb la corba encara ascendent, però tot i així, milers de persones s'han congregat al centre de la capital per presenciar el desplegament d'armament i poder militar, sense mantenir cap mena de distància mínima i en la majoria de casos sense dur tampoc mascareta.

La desfilada estava originàriament programada per al 9 de maig, el dia que es complien 75 anys de la victòria de la URSS sobre l’Alemanya nazi. Però la pandèmia va forçar Putin a ajornar la celebració. Quan es va posposar, hi havia prop de 3.500 infectats diaris, la meitat que ara.

Fins a mitjans d’abril les autoritats russes asseguraven que es mantenia la data original, a l'igual que el referèndum constitucional de l’1 de juliol, originalment programat per al 22 d’abril, que coincidia amb el 150è aniversari del naixement de Lenin. El simbolisme d’aquestes dues dates va allargar el que finalment va ser inevitable i es van posposar els dos esdeveniments.

El 24 de juny, la data finalment escollida i que no s'ha modificat malgrat el ritme accelerat de contagis, també és una data amb simbolisme, ja que la primera desfilada després de la guerra en l’any 1945 es va fer aquest dia. En el seu discurs, el mandatari rus ha defensat el paper de la Unió Soviètica en la lluita contra el feixisme i ha criticat aquells que culpen la URSS de la Segona Guerra Mundial.

Els veterans de la Segona Guerra Mundial, col·lectiu de risc per la pandèmia per la seva edat, van haver de fer 14 dies de quarantena a balnearis i hotels a les afores de Moscou abans de la desfilada per evitar que poguessin contagiar el president rus. A la tribuna des de la que les autoritats russes han presenciat l’esdeveniment no hi havia cap mena de distància de seguretat.

Tot i que ha sigut menys lluida que en altres ocasions, la celebració de la Victòria ha bloquejat nombrosos carrers cèntrics de la capital. “Sempre deixen l’asfalt fet un fàstic”, explicava un moscovita. Després dels assajos al centre de Moscou, les carreteres necessiten reparacions per les destrosses que les orugues dels tancs fan. “Realment no entenc la necessitat de fer-ho i col·lapsen la ciutat durant dies”, continua, indignat. Mentre es fan els preparatius, es tallen els principals carrers del centre de la ciutat perquè els tancs i altres vehicles puguin circular sense problemes.

Unitats de diferents països amics de Rússia hi han estat presents, bàsicament països exsoviètics com Bielorússia, el Kazakhstan, o el Tadjikistan, però també hi eren Sèrbia, la Xina o Mongòlia. Cap líder occidental ha anat a Moscou.

Guanyar-se els russos

La crisi del covid-19 no només ha deslluit la desfilada militar que pretenia glorificar el líder rus, també ha fet perdre molta popularitat a Vladímir Putin. Segons dades de l’Institut d’Opinió Levada, el 59% dels russos li donen suport: el percentatge més baix des de l’any 2000, quan va començar la seva primera legislatura com a president.

Per assegurar-se uns bons resultats al referèndum de l'1 de juliol, hi ha una forta campanya a favor de la participació i del sí a una reforma constitucional que permetria a Putin mantenir-se al poder.

El president rus anunciava dimarts una pujada d’impostos als més rics, així com una sèrie de mesures destinades a millorar la seva imatge. S'apujaran els impostos als més rics (del 13% al 15% de l’equivalent a l'IRPF per a tots aquells que superin els 65.000 euros anuals), les empreses tecnològiques passen de pagar un 14% d’impostos a un 7,6% i totes aquelles famílies que tinguin un fill menor de 16 anys rebran 130 euros al mes de juliol per cada infant.

Això se suma a la promesa de destinar més recursos a treballadors socials com psicòlegs o cuidadors de gent gran; també per combatre el coronavirus a les regions russes. Aquells moscovites que decideixin anar a votar entraran al sorteig de cotxes, apartaments, telèfons o ordinadors, entre d’altres premis per incentivar la participació.

De moment Putin ja ha declarat que es vol presentar a les eleccions del 2024, tot i que ha advertit que si surt no en el referèndum constitucional haurà de buscar un substitut. Ell es mostra contrari a fer-ho perquè assegura que han de “treballar, no buscar successors”.