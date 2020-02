Mil·lennial i veterà de guerra: deu coses que (potser) no saps del candidat demòcrata Pete Buttigieg

Pete Buttigieg és la sorpresa de les primeres rondes de les primàries del Partit Demòcrata nord-americà. Fins fa poques setmanes pocs coneixien el seu nom, eren més coneguts els dels seus rivals més directes: Bernie Sanders, Elizabeth Warren i Joe Biden. Però la victòria que Buttigieg va obtenir al caucus d’Iowa (les reunions que organitza el partit per escollir candidat) l'ha catapultat als titulars. A l’espera de saber si guanya la carrera demòcrata cap a la Casa Blanca, t’expliquem deu coses que (potser) no saps sobre el fins ara anomenat alcalde Pete.

1. Mil·lennial

Buttigieg és substancialment més jove que la resta dels seus contrincants a les primàries demòcrates. Ell acaba de fer 38 anys mentre que Bernie Sanders, el rival més gran, en té 78. Després ve Joe Biden (77 anys) i finalment l’única dona que s’hi ha presentat, Elizabeth Warren, que en té 70. Tot i la seva joventut, paradoxalment, Buttigieg “agrada als grans”, segons informa Carlos Pérez Cruz des de Washington. De sortir escollit candidat per a la cursa cap a la Casa Blanca i guanyar les presidencials, el jove aspirant es convertiria en el primer president mil·lennial de la història dels Estats Units.

2. El primer president gai

Si succeís Donald Trump, Buttigieg es convertiria en el primer president nord-americà obertament gai. “Suposo que hem tingut presidents excel·lents que van ser gais, només que no sabem quins”, va matisar el candidat en una entrevista al programa Axios on HBO.

L’aspirant va fer pública la seva homosexualitat quan era alcalde i està casat amb Chasten Glezman, un professor d’institut que va conèixer a través d’internet. La parella va posar per a la portada de la revista Time el maig del 2019. Darrere els flaixos, però, també ha rebut crítiques per part de la comunitat LGTBI, sobretot pels seus vincles amb l’exèrcit i la seva defensa de la fe cristiana.

3. Favorit per Wall Street

La recepta del candidat d'Indiana ha sigut criticada en nombroses ocasions perquè és una de les opcions predilectes de Wall Street: ha rebut diners de grans companyies i va treballar com a assessor de la consultora McKinsey. A nivell ideològic, Buttigieg es troba entre l'esquerra de Sanders i Warren, i el centrisme de Biden. Defensa la possibilitat d'una sanitat pública, però sense eliminar les assegurances privades; vol una universitat pública i gratuïta, però només per a les famílies que no arriben als 100.000 dòlars d'ingressos anuals.

4. Alcalde Pete

Buttigieg ha fet el salt de la política local a la cursa cap a la Casa Blanca. De fet, va plegar l'1 de gener de l’alcaldia de South Bend –una petita ciutat de l'estat d'Indiana–, que ostentava des de feia vuit anys. La manca d’experiència política a nivell nacional és un dels punts febles de Buttigieg, però el candidat en sap treure partit: "No som al 2008 sinó al 2020" i el moment "requereix un tipus de lideratge diferent", diu.

5. Bon orador

Una de les habilitats que els experts més destaquen de Buttigieg és la seva oratòria. Lloen d’ell el seu to confiat i la serenitat d’experimentat buròcrata que transmet. Prova d’aquest punt fort de Buttigieg n’és el següent vídeo. És d’una entrevista que l’aspirant va fer a la cadena Fox, d’ideologia conservadora i la preferida de Trump. El públic el va acabar aplaudint i fins i tot es va aixecar per ovacionar-lo.



6. Militar retirat

Buttigieg va ser reservista de l'exèrcit entre el 2009 i el 2017. El període que més recorda, però, és quan va ser destinat a l’Afganistan com a agent de la intel·ligència nord-americana. Va ser l’any 2014 i s’hi va estar set mesos, un fet del qual està traient bastant de rèdit durant la campanya electoral. Per criticar Trump, entre d’altres, a qui va acusar d’aprofitar-se “que era fill d'un multimilionari per fingir que tenia una discapacitat i [pagar] perquè algú pogués anar a la guerra en lloc seu".

7. Políglota (i pianista)

Fill de professors d’universitat, Buttigieg domina vuit llengües: l’anglès, el castellà, el francès, l’italià, el noruec, el maltès –el seu pare és de l’illa de Malta–, l’àrab i el dari, que va aprendre durant la seva missió a Kabul. L’aspirant va estudiar Història i Literatura a la Universitat de Harvard, i després Política, Filosofia i Economia a Oxford. Buttigieg, però, sempre ha combinat la trajectòria professional amb la música, una passió que no s’està d’exhibir en la seva vida pública:

8. Ja té una autobiografia

L’any passat, Buttigieg va publicar Shortest way home (El camí més curt cap a casa), una autobiografia que va subtitular “el desafiament d’un alcalde i un model per al futur d’Amèrica”. Charles Kaiser, de The Guardian, va assegurar que és la millor autobiografia política nord-americana que s’ha escrit des de Dreams from my father de Barack Obama. L’expresident tenia 43 anys quan va publicar-la, Buttigieg tot just 37.

9. Campanya milionària

L’aspirant més jove de les primàries demòcrates ha vist com els fons recaptats per a la seva candidatura s’han disparat aquest 2019. Mentre que al gener la seva candidatura va aconseguir reunir 120.000 dòlars, l’últim trimestre –segons dades oficials– va rebre ja 24,7 milions de dòlars.

10. Sí, de cognom impronunciable

Es diu Peter Paul Montgomery Buttigieg, però molts li diuen Pete. O alcalde Pete. Probablement perquè el seu cognom és difícil de pronunciar fins i tot pels nord-americans. A la CNN, li van preguntar ben bé com es pronuncia i va dir-ne això: