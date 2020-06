Minneapolis desmantellarà el seu departament de policia, un compromís dels regidors

Nou membres de l'Ajuntament de Minneapolis, una majoria a prova de veto, es van comprometre diumenge a desmantellar el departament de policia de la ciutat on va morir George Floyd, un home negre desarmat, a mans d'un policia blanc, el cas que ha desfermat l'onada de protestes més gran en mig segle. Els representants del consistori s'han compromès a crear un nou sistema de seguretat pública en una ciutat on la policia ha estat acusada durant molt de temps de racisme.

Dient que el sistema policial de la ciutat no es podia reformar, els regidors es van plantar davant de centenars de persones reunides diumenge a la tarda sobre un turó i es van comprometre a començar el desmantellament del departament de policia tal com ara existeix.

Per als activistes que fa anys que pressionen per canvis dràstics en la policia, el compromís representa un punt d’inflexió que esperen que suposi una transformació de la seguretat pública a la ciutat.

"No hauria d'haver pres tantes morts per fer-nos arribar aquí", va dir des de l'escenari de la manifestació Kandace Montgomery, directora de Black Visions Collective, l'organització nascuda com la branca estatal del moviment Black Lives Matter. "Estem més segurs sense patrulles armades a la caça de negres".

La promesa del consistori de Minneapolis, on George Floyd va morir fa 13 dies després que un agent de policia blanc l'asfixiés mantenint el genoll sobre el seu coll, respon a les crides desplegades per tots els Estats Units per reformar el sistema policial. Els manifestants han sortit als carrers per reclamar que es reformin o s'aboleixin els departaments de policia i que es "desfinanci la policia", un crit molt repetit a totes les manifestacions.

Les autoritats d'altres ciutats, inclòs l'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, han començat a parlar de retirar alguns fons destinats a la policia per derivar-los cap a les agències de serveis socials. Però cap altra ciutat important ha arribat tan lluny com a reacció a les protestes com la promesa feta a Minneapolis.

Els regidors del consell local han explicat en diverses entrevistes aquest diumenge que encara no tenen plans específics sobre com seria el nou sistema de seguretat pública de la ciutat, però van prometre que aquests plans es desenvoluparien treballant amb la comunitat i tenint en compte estudis i reformes policials realitzades en altres llocs del país i del món.

Els manifestants reunits diumenge al llac Powderhorn de Minneapolis van dir que el més important era que els regidors electes finalment s’havien compromès a fer una revisió general de la policia, tot i que no havien ofert detalls sobre com es duria a terme el desmantellament. "Cal un canvi", va dir Paola Lehman, actriu i educadora de 23 anys a Minneapolis.

Mentre els membres del consell llegien el seu compromís davant de la multitud, Wintana Melekin, de 32 anys, s'agafava el cap amb les mans i mirava amb la boca oberta, en un gest silenciós de sorpresa, mentre a la seva mascareta caiguda s'hi llegia la inscripció "Desfinanceu la policia". "Sabia que estava passant, però no ho podria creure", va explicar. Quan els regidors van acabar de llegir, un rugit es va estendre per la multitud.

Tot i que l'Ajuntament controla el pressupost de la policia, el departament respon davant de l'alcalde Jacob Frey, que té dret a veto sobre les accions del consell. Els membres del consell local diuen que tenen prou vots per anul·lar el veto de Frey, a qui centenars de persones van escridassar dissabte en una manifestació quan va dir que no creia en abolir el departament de policia. Frey va sortir en silenci de la manifestació caminant enmig d'una multitud enfurismada que li cridava: "Fora, Jacob Frey! Vergonya! Vergonya!"

La consellera Alondra Cano, que dirigeix el comitè de seguretat pública del consell local, va dir que aquella escena l'havia convençuda de la necessitat de crear un espai per al debat (una mena de comissió de reconciliació) per desenvolupar solucions als problemes policials de la ciutat. "Protestar és bo i és necessari, les conferències de premsa són bones i necessàries. Aquest tercer espai on ens comprometem els uns amb els altres i no amb les càmeres també és necessari", va dir.

L'alcalde Frey va dir diumenge que, tot i que s'oposa a desmantellar el departament de policia, "treballaria sense parar" amb el cap de policia de la ciutat i amb la comunitat per fer "una reforma estructural profunda i abordar el racisme sistèmic en la cultura policial".

L'Ajuntament va votar divendres per aprovar una investigació sobre drets civils dins de la policia per part del departament de drets humans de Minnesota i per esmenar la política d’ús de la força del departament de policia per prohibir els moviments d'estrangulament com el que el policia va fer sobre Floyd, entre altres mesures.