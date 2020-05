Fúria contra el racisme als carrers dels EUA: calen foc a una caserna de policia en protesta per la mort de George Floyd

Milers de persones, moltes amb guants i mascareta sanitària, han tornat a protestar aquesta nit als carrers de Minneapolis per la mort a mans de la policia de George Floyd, un afroamericà que, desarmat, estava sent detingut per haver intentat utilitzar un bitllet fals de 20 dòlars. Les manifestacions s'han estès a altres ciutats, com Saint Paul, Memphis, Denver, Los Angeles i Nova York. Totes han derivat en moments de tensió amb la policia, detencions i vandalisme, però enlloc amb tanta gravetat com a Minneapolis, on la gent ha saquejat nombrosos negocis, ahir va cremar un edifici i aquesta matinada ha calat foc a una caserna de policia, tal com recull l'agència Efe. Amb el lema "No puc respirar", el mateix que cridava Floyd poc abans de morir mentre un agent de policia blanc li pressionava el coll amb el genoll, la indignació que inicialment havia donat pas a manifestacions pacífiques s'ha convertit en una fúria molt difícil de controlar per les autoritats.

315x388 L'entrada de la caserna de policia / REUTERS L'entrada de la caserna de policia / REUTERS

El vídeo de la detenció (dilluns) gravat per una vianant, en què es veu Floyd reduït a terra i demanant auxili fins que es queda inconscient, va córrer com la pólvora a les xarxes socials. L'actitud de l'agent de policia, que va mantenir la pressió damunt el seu coll durant almenys cinc minuts, malgrat les seves queixes i les de nombrosos ciutadans anònims que li demanaven que el deixés respirar, va ser suficient per incendiar als carrers. Però ahir la indignació va créixer encara més després que es difongués un altre vídeo de vigilància ( aquí el recull la NBC News) que mostra el primer contacte entre els oficials i la víctima.

La versió policial era que Floyd era a l'interior del seu cotxe quan va ser detingut, semblava drogat i es va "resistir" a l'arrest. En aquest vídeo, en canvi, es veu com un agent escorta Floyd, amb les manilles posades, fora del cotxe, i ell s'asseu a la vorera.

Tot i que els quatre agents implicats en la detenció han estat expulsats del càrrec i tant les autoritats locals de Minneapolis com l'FBI i el departament de Justícia dels EUA s'han compromès a investigar el cas, els ànims continuen encesos. Especialment després que el fiscal del comtat de Hennepin (amb jurisdicció a Minneapolis), Mike Freeman, comparegués ahir per anunciar que de moment no imputarà càrrecs ni detindrà l'agent responsable de la mort de Floyd, Derek Chauvin. "Necessitem estudiar totes les proves per arribar a una decisió coherent", va dir en declaracions als mitjans.

651x366 La policia estatal formant un cordó policial a Minneapolis / NICHOLAS PFOSI / REUTERS La policia estatal formant un cordó policial a Minneapolis / NICHOLAS PFOSI / REUTERS

Durant la nit, els saquejos i incendis es van reprendre mentre milers de manifestants s'agrupaven al voltant d'una caserna de policia de Minneapolis, que segons el diari local Star Tribune s'ha convertit en un símbol de les protestes. Els manifestants van aconseguir incendiar l'edifici i alguns hi van tirar focs artificials, informa Efe.

La policia de Minneapolis va rebre ajuda d'altres cossos policials per intentar contenir les protestes, entre els quals oficials de Saint Paul i de la policia estatal. L'Ajuntament de la ciutat finalment va acabar sol·licitant l'assistència de la Guàrdia Nacional.

El president nord-americà, Donald Trump, ha titllat els manifestants de "gàngsters" i ha advertit que l'exèrcit està a disposició del governador de Minnesota. "Quan els saquejos comencen, els trets comencen", ha advertit en una piulada que Twitter ha marcat com a enaltiment de la violència.

Minnesota State Police arresting CNN's @OmarJimenez and crew live on TV on @NewDay for reporting on the protests. Police say they were arrested because they were told to move and didn't. Omar was completely respectful and cooperative, ans asked the police where to do the report. pic.twitter.com/HPVtvQ59Xo — Sam Fernando (@Sujayanth) May 29, 2020

Durant les protestes a Minnesota, la policia estatal ha arrestat un periodista de la CNN. Segons informa Reuters, sense donar cap motiu per fer-ho, se'l van emportar a ell i a tres persones més emmanillades. El periodista va ser alliberat una estona després i el governador va demanar disculpes.

El cas Floyd recorda altres casos de violència policial contra els afroamericans en aquest país, que han impulsat el creixement del moviment Black Lives Matter. Diversos ciutadans han recordat aquests dies, especialment, la mort d'Eric Garner, un home negre desarmat que el 2014 va morir a la ciutat de Nova York després que un agent de policia l'escanyés amb una maniobra d'immobilització prohibida. Igual que Floyd, Garner també va avisar que no podia respirar abans de perdre la vida.