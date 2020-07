Immunitat i seguretat en la primera fase de la vacuna de Moderna

La vacuna experimental de Moderna Inc. contra el covid-19 s'ha demostrat que és segura i que ha provocat respostes immunes als 45 voluntaris a qui se'ls va administrar, d’acord amb l’estudi en fase inicial en curs, segons han informat aquest dimarts els investigadors de la biofarma nord-americana. Les anàlisis s'han publicat a la revisa científica The New England Journal of Medicine (NEJM).

Cap dels voluntaris de l’estudi va experimentar efectes secundaris greus, tot i que més de la meitat van tenir-ne de lleus o moderats, com ara fatiga, mal de cap, calfreds, dolors musculars o dolor al lloc on se’ls va posar la injecció. Aquests efectes es van produir després de la segona dosi i en aquelles persones que van rebre la més alta, segons l’article preliminar esmentat de NEJM.

El 16 de març la companyia Moderna va ser la primera a iniciar les proves en humans d’una vacuna per al nou coronavirus, 66 dies després de la publicació de la seqüència genètica del virus.

El govern federal dels Estats Units està finançant la vacuna de Moderna amb gairebé 500 milions de dòlars i aquest prototip ha sigut escollit com un dels primers per realitzar proves humanes a gran escala. Una vacuna amb èxit podria ser un punt d’inflexió per a Moderna, una companyia amb seu a Cambridge, Massachusetts, que fins ara mai no ha col·locat cap producte al mercat.

El prototip de Moderna, mRNA-1273, utilitza àcid ribonucleic (ARN): un agent transmissor químic que conté instruccions per fer proteïnes. Quan s’injecta a les persones, la vacuna indica a les cèl·lules que en fabriquin imitant la superfície exterior del coronavirus. És llavors quan el cos humà reconeix el virus com a un invasor estranger i desferma aleshores una resposta immune.

Els resultats publicats dimarts corresponen a tres tipus diferents de dosis de la vacuna, provades en grups de 15 voluntaris d’entre 18 i 55 anys que van rebre dos inoculacions amb 28 dies de diferència. Els grups van provar 25, 100 o 250 micrograms de la vacuna. A mitjans de maig, potser de manera prematura i amb menys voluntaris, Moderna ja va anunciar uns primers resultats esperançadors.

L'equip d’investigadors ha informat també que els individus que van rebre dues dosis de la vacuna tenien nivells alts d'anticossos neutralitzants en una quantitat que supera els nivells mitjans observats en persones que ja s'havien recuperat de covid-19.

Després de la segona dosi es van registrar reaccions adverses en set dels 13 voluntaris que van rebre la dosi de 25 micrograms, en 15 que van ser inoculats amb la de 100 micrograms i en 14 que van obtenir la dosi més alta, de 250 micrograms. En aquest grup, tres pacients van tenir afectacions severes com febre, calfreds, mal de cap o nàusees. Una d’aquestes persones va experimentar arribar als 39,6 graus.

"No hem detectat cap circumstància que es pugui caracteritzar com a reaccions adverses greus", ha informat Jackson, en referència a reaccions que requereixen hospitalització o que impliquessin possible mort.

Al juny Moderna va assegurar que va seleccionar la dosi de 100 micrograms per al seu estudi tardà per minimitzar les reaccions adverses. També va informar que la companyia està complint els terminis per lliurar uns 500 milions de dosis a l’any i possiblement fins a mil milions a partir del 2021, gràcies a la seva pròpia planta de fabricació als Estats Units i amb la col·laboració estratègica amb la farmacèutica suïssa Lonza.

"És un bon pas", ha dit assegurat el doctor William Schaffner, expert en vacunes del Centre Mèdic de la Universitat Vanderbilt, de l’estat de Tennessee, que no va participar en l'estudi.

D’acord amb les dades publicades, doncs, "no hi ha res que impedeixi que s'avanci en els assajos clínics en fase 2 i fase 3", va afirmar també William Schaffner. "Una mica de fatiga, mal de cap i dolor muscular i al lloc de la injecció és un preu reduït per pagar la protecció contra covid-19".

A l’abril Moderna va ampliar el procés de fase 1 per incloure-hi adults de més de 55 anys, que tenen més risc de patir malalties greus, amb l’objectiu d’inscriure-hi fins a 120 voluntaris. Moderna ha informat que seguirà els voluntaris estudiats durant un any després de la segona dosi, per analitzar possibles efectes secundaris i comprovar la durada de la immunitat. La cursa continua.