Montpeller i Tolosa projecten les caricatures de Mahoma a les façanes del govern regional

Amb motiu de l'homenatge al professor assassinat la setmana passada a França, la regió d'Occitània ha projectat a les façanes de les seus de Montpeller i Tolosa les caricatures de Mahoma publicades al setmanari Charlie Hebdo.

🇨🇵 Las caricaturas de Mahora y Charlie Hebdo son proyectadas en el edificio del gobierno en Montpellier en homenaje a Samuel Paty y por la libertad de expresión. pic.twitter.com/76L3bf8IR6 — Descifrando la Guerra (@descifraguerra) October 21, 2020



La iniciativa es va emmarcar en els funerals d'estat a Samuel Paty, el professor d'història de 47 anys que va morir divendres decapitat després d'una campanya a les xarxes socials que el denunciava per haver mostrat les polèmiques imatges als seus alumnes de secundària en una classe sobre la llibertat d'expressió. Arreu del país hi ha hagut manifestacions de suport.

Arreu de França es van celebrar actes en record del professor assassinat, contra el jihadisme i en defensa dels valors republicans. Carole Delga, presidenta de la regió occitana, va prendre la decisió de projectar les imatges. "Cap debilitat, cap compromís amb els enemics de la República", ha dit Delga. També ha anunciat que, juntament amb el ministeri d'Educació, es publicarà una obra "semblant a les caricatures religioses i polítiques".

"A la nostra República no hi pot haver concessions amb la laïcitat, la llibertat d'expressió i la llibertat de consciència que són al cor del nostre model republicà. No hi pot haver cap debilitat davant dels enemics de la democràcia, davant els que volen utilitzar la religió com a arma de guerra", ha reblat.