Mor Òscar Ribas Reig, l’home que va portar el català a l’ONU

Andorra s’assabentava divendres a la nit de la mort a casa seva, a Sant Julià de Lòria, de qui va ser el primer cap de govern del Principat, Òscar Ribas Reig, als 84 anys. Nascut el 26 d’octubre del 1936, Ribas Reig va ostentar la màxima responsabilitat de l’executiu andorrà en quatre períodes. Un primer mandat del 1982 al 1984; del 1990 al 1992, quan es va gestar la Constitució andorrana; entre el 1992 i el 1993, i el 1994, el seu últim any com a cap de govern. També va ser conseller general en dues ocasions, entre el 1972 i el 1979, i va ser ambaixador especial per desenvolupar les relacions amb Europa entre el 2009 i el 2015.

El polític també serà recordat per ser el primer cap de govern que va pronunciar un discurs oficial en català a la seu de les Nacions Unides, el 28 de juliol del 1993. En una intervenció històrica, va defensar la llengua i la cultura catalanes. Ribas va citar Ramon Llull, Ausiàs March i Salvador Espriu, i va marcar el domini lingüístic de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar. “És en la llengua de Ramon Llull, Ausiàs March i Salvador Espriu […] que he vingut davant aquesta Assemblea a parlar de pau, llibertat i fraternitat”, va dir el mandatari en aquella compareixença a Nova York. L’any 1971, Pau Casals ja havia fet servir el català a l’ONU, però en un acte no oficial.

“Aquest és un dia històric per a Andorra. El meu estat ha estat admès com a membre de l’Organització de les Nacions Unides; hem vingut aquí a Nova York per hissar la nostra bandera juntament amb les dels altres estats. Culminem així moltes de les aspiracions del nostre poble i tot un procés de serena i tenaç transformació”, va celebrar aquell dia el mandatari andorrà.

Figura clau

Ribas Reig va jugar un paper clau en la institucionalització democràtica d’Andorra. El polític va ser una peça fonamental en la redacció de la Constitució, que s’aprovaria l’any 1993, per modernitzar l’estat andorrà i adaptar-lo a les característiques dels estats democràtics europeus del moment. Liderant les forces liberals andorranes, al capdavant de l’Agrupament Nacional Democràtic, Ribas va deixar una petjada política fonda en el país. En el vessant empresarial, va participar en el negoci familiar del tabac i també de la banca, i va arribar a ser president de Banca Reig i vicepresident de Banc Agrícol.

Un cop coneguda la notícia, el govern d’Andorra es va sumar a les mostres de condol i va reunir ahir el consell de ministres per decretar el dol nacional. Segons va informar l’executiu andorrà en un comunicat, el dia de dol, que s’ha iniciat aquesta matinada, durarà tot aquest diumenge. Al seu compte de Twitter, l’actual cap del govern andorrà, Xavier Espot, escrivia: “En la mort d’Òscar Ribas Reig, primer cap de govern d’Andorra, em venen les paraules d’Isaac Newton: «Si hem pogut veure-hi més enllà és perquè ens hem enfilat a espatlles de gegants»”.

El funeral se celebrarà avui a l’església de Sant Julià i Sant Germà de Sant Julià de Lòria, i serà oficiat pel copríncep d’Andorra i arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives. A causa de les mesures preventives per fer front a la pandèmia, l’aforament serà reduït. Als edificis oficials, les banderes onejaran a mig pal.