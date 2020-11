Mor Robert Fisk, mestre de corresponsals

260x366 Robert Fisk Robert Fisk

Intrèpid, bon narrador, erudit i valent. Robert Fisk no queia sempre bé als seus col·legues, sobretot després que denunciés que alguns feien la seva feina còmodament des de l'habitació d'hotel. El periodista, que ha mort aquest cap de setmana als 74 anys, víctima d'un infart, visitava morgues i les dues bandes de les trinxeres, palaus i barraques. Era considerat un referent en el reporterisme de guerra, fins al punt que el 2005 el New York Times el va qualificar com "el corresponsal més famós del Regne Unit".

Tot i que va establir la seva base en les últimes dècades al Pròxim Orient, Fisk va començar a ser prominent amb les cròniques que enviava al The Times fent de corresponsal a Irlanda del Nord en els anys de plom coneguts com a The Troubles. Després va saltar a Beirut, on va cobrir com ningú la guerra civil que va partir el país durant quinze anys. La invasió russa de l'Afganistan o la guerra entre l'Iran i l'Iraq van ser altres conflictes que va recollir la seva ploma, sempre amb una mirada terrenal, a peu de carrer.

De conviccions públiques fermes i sovint polèmiques –era molt crític amb les intervencions dels Estats Units en el tauler global–, va barallar-se amb Rupert Murdoch el 1989 de manera que va abandonar el Times en favor d'un molt més modest The independent, on ha continuat escrivint fins a la seva mort.