Mor una advocada turca en vaga de fam des del gener que reclamava un "judici just"

Una advocada turca ha mort en un hospital d'Istanbul després de 238 dies en vaga de fam per demanar un "judici just" i que se li revoqués la condemna a 13 anys de presó per pertinença a una organització terrorista. L'Associació d'Advocats Progressistes (CHD) ha informat aquest divendres del tràgic final d'Ebru Timtik, que en el procés va denunciar la falta de transparència i la parcialitat del tribunal.

El març del 2019 Timtik va ser sentenciada a 13 anys i sis mesos de presó per "ser membre d'una organització terrorista" en un polèmic judici en el qual la defensa va criticar la impossibilitat que va tenir per accedir a les proves i el fet que el tribunal acceptés la declaració de testimonis anònims. La lletrada va ser condemnada juntament amb 17 companys més de la CHD a un total de 159 anys de presó per vincles amb el grup armat ultramarxista Partit-Front Revolucionari d'Alliberament del Poble (DHKP-C).

Our lawyer Ebru Timtik, on death fast for 238 days with the demand for a fair trial, has died! pic.twitter.com/nHARODYljr — People's Law Office - International (@PLO_int) August 27, 2020

Davant del rebuig dels tribunals, Timtik es va declarar en vaga de fam el 2 de gener, juntament amb l'advocat Aytac Unsal. L'objectiu de la protesta era "reforçar la seva demanda de processos justos i l'administració de justícia a Turquia" i ja en aquell moment tots dos van insistir que "persistirien" en el dejuni fins i tot si comportava la mort. A finals de juliol Timtik i Unsal van haver de ser hospitalitzats davant del deteriorament de la seva salut.

"La voluntat política va intervenir [en el cas] i va emetre una ordre per al seu arrest. S'ha arribat al cim de la injustícia. No oblideu que us pot passar demà. No us quedeu callats, alceu la veu!", ha reclamat en un tuit Eren Keskin, la vicepresidenta de l'associació de drets humans IHD.

"No han escoltat durant mesos els crits per a un judici just. Es van tapar les orelles i els van donar l'esquena. Han matat la justícia i la consciència", ha reaccionat Erinç Saçkan, president del col·legi d'advocats d'Ankara.

Timtik és la quarta persona presa a Turquia que mor aquest any en vaga de fam, després de la mort de dos músics de la banda Grup Yorum, que exigien l'alliberament de set membres del mateix grup, i del pres polític Mustafa Koçak, que havia estat detingut el 2017 i també demanava un "judici just".