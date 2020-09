Mor de leucèmia el 'pacient de Berlín', el primer cas de curació del VIH

El pacient de Berlín, l'home que passarà a la història com el primer cas de curació total del VIH al món, ha mort a casa seva, a Palm Springs (Califòrnia), a causa d'una recaiguda en la leucèmia que patia des de fa sis mesos, segons ha informat aquest dimecres la Societat Internacional de la Sida (IAS, International AIDS Society, en anglès). Timothy Ray Brown, nord-americà de 54 anys, va fer públic fa només tres dies que rebia cures pal·liatives al seu domicili i que lluitaria "fins que no pogués més".

It is with a profoundly heavy heart that the IAS bids farewell to Timothy Ray Brown, the first person to be cured of #HIV. Known as the “Berlin Patient”, Timothy was cured in 2008 after undergoing a complex stem cell transplant for lymphoma. Our statement: https://t.co/wcAFwTP7K5 pic.twitter.com/HpIwbp1pcr