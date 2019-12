Moscou posa neu artificial als carrers per falta de fred

Últims dies de desembre i a Moscou, una de les ciutats més fredes i on més neva del planeta, els carrers només tenen neu artificial. El motiu? Unes temperatures estranyament elevades, que són més pròpies de registres de la tardor a la capital russa que no pas de l’hivern. Davant aquesta situació, que els experts relacionen directament amb l’emergència climàtica que viu el planeta, les autoritats de Moscou han decidit escampar neu artificial pel centre de la ciutat per evitar que aquesta manca de nevades fongui l’esperit festiu d’aquests dies, especialment el dels turistes que visiten la capital per passar el Cap d’Any.

El parc central de Zariadie, a pocs metres del Kremlin, n’és un exemple: el cap de setmana treballadors del govern municipal van escampar-hi neu artificial per donar una imatge més hivernal al recinte. En altres punts d’interès turístic, com el carrer Tverskaya, l’artèria principal de la ciutat, també hi han posat neu de mentida, part de la qual encara està agrupada en petits turons pendent de ser repartida. La mesura ha generat controvèrsia a les xarxes socials, i milers d’usuaris, especialment locals, han comentat la decisió de Moscou. “Aquesta és tota la neu que hi ha a Moscou”, deia ahir en to irònic un usuari de Twitter que adjuntava una foto d’un grapat de neu protegit per tanques a l’emblemàtica plaça Roja. El govern de Moscou ha argumentat que la neu que han traslladat fins a aquestes avingudes servirà per instal·lar pistes de snowboard en el marc de les celebracions de Cap d’Any. Segons l’equip de govern, la neu ha sigut reciclada a partir del gel de les pistes de patinatge de la ciutat. Sigui com sigui, les previsions meteorològiques apunten que avui nevarà a la ciutat.

Efecte de l’emergència climàtica

Aquest desembre ha sigut el segon més càlid de la història de Moscou, almenys des que es tenen registres i només per darrere del de 1886. El cas de la capital de Rússia és un exemple més de l’increment de temperatura que viu pràcticament tot el planeta a causa dels efectes de l’escalfament global. “Durant els últims 30 anys, la temperatura mitjana de Moscou en aquestes dates ha pujat quatre graus. Això és molt. Les temperatures de desembre semblen les de novembre”, advertia a principis de mes el climatòleg rus Vladímir Semyonov.