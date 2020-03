Música contra el coronavirus: així resisteixen el confinament els italians

De nord a sud, seixanta milions d'italians estan confinats a casa després que el govern va aprovar unes dures mesures que restringien els moviments dels ciutadans per evitar l'expansió del coronavirus, que ja s'ha cobrat més de 1.200 morts al país, 890 dels quals a la Llombardia.

Aquest divendres, el primer de confinament, els italians van treure el cap per les finestres i balcons per sentir-se "units en la distància", com va dir el primer ministre, Giuseppe Conte, quan va anunciar les severes mesures de contenció del virus. A les sis de la tarda molts ciutadans van apujar el volum dels seus aparells de música per fer sonar tots alhora l'himne nacional. Es va poder escoltar en alguns barris de Roma, a les places de Torí, a la perifèria de Milà i sota els pòrtics de la ciutat de Bolonya.

"Ha sigut emocionant, gairebé em salten les llàgrimes i encara tinc un nus a la gola...", confessa per telèfon la Simona, veïna d'un barri del nord de Milà, on van sonar a l'uníson les notes d' O mia bela madunina, l'himne no oficial de la capital llombarda, cantat rigorosament en dialecte milanès. En altres llocs també es va sentir el mític Bella Ciao, la cançó popular italiana adoptada com a himne per la resistència antifeixista.

Els carrerons dels Quartieri Spagnoli, al centre de Nàpols, es van convertir en un petit estadi de San Paolo. Des de les finestres els veïns es llançaven crits d'ànim els uns als altres, mentre s'escoltaven cançons típiques napolitanes. Un dels vídeos més populars que circulen per les xarxes socials està enregistrat precisament a Nàpols, on joves, nens i avis d'un veïnat van sortir a un balcó per cantar junts Abbracciami (abraça'm).

Des de fa dies, dels balcons italians pengen banderes tricolors i llençols amb la frase "Tot anirà bé", que resumeix en poques paraules el desig que uneix aquests dies els italians.

Tot va començar amb un post publicat a Facebook que no va trigar a convertir-se en viral. "Obrim les finestres, sortim al balcó i cantem junts, encara que siguem lluny, així el nostre país es transformarà en un gegantí concert gratuït". A la iniciativa s'hi va unir l'alcaldessa de la capital italiana, Virginia Raggi, que va escriure: "Cantem una cançó tots junts, encara que no ens puguem tocar". Així mateix, Raggi ha penjat al balcó del seu despatx a l'Ajuntament una pancarta que diu: "Tot anirà bé".

Guitarres, tambors, panderetes... però també paelles i cassoles. Qualsevol objecte era vàlid ahir per unir-se a la festa. En un balcó del centre de Roma, el cantant de Negramaro, un popular grup de música local, va entonar guitarra en mà les notes d'una de les seves cançons més cèlebres. A la mateixa hora, a Milà, una violinista del Teatre della Scala va regalar un concert des de la terrassa. Molts músics i cantants coneguts s'han unit a la campanya Io suono da casa (jo toco des de casa) i han començat a retransmetre concerts en directe a través de les xarxes socials per animar els ciutadans a quedar-se als seus domicilis.

Aquest cap de setmana els italians tenen noves cites. Aquest dissabte a les dotze del migdia la gent ha tornat a sortir als balcons per aplaudir el personal sanitari per la seva ingent feina per atendre els malalts de l'epidèmia. I lògicament la música continuarà com a teràpia per superar l'aïllament. Una manera de sentir-se menys sols i llançar un crit d'esperança: passi el que passi, tot anirà bé.