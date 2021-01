La NBA torna a posar el genoll a terra

Tal com va fer per protestar per l’assassinat de George Floyd, la NBA ha tornat a posar el genoll a terra. Els jugadors i els entrenadors de les diferents franquícies han utilitzat els partits d'aquesta nit per aixecar la veu contra la resolució que exculpa el policia que va disparar set trets per l'esquena a Jacob Blake i alertar de la gravetat de l'assalt al Capitoli.

Els jugadors dels Miami Heat i els Boston Celtics han emès un comunicat conjunt. "El 2021 és un nou any, però algunes coses no han canviat. Jugarem el partit d'aquesta nit amb un dolor en el nostre cor després de la decisió del dia d'ahir a Kenosha, i sabent que els manifestants a la capital de la nostra nació són tractats de forma diferent pels líders polítics depenent de quin lloc de certs temes ocupin. La diferència dràstica entre la forma en què els manifestants a l'última primavera i estiu van ser tractats i l'estímul donat als manifestants del dia d'avui que han actuat de forma il·legal simplement demostra tota la feina que encara ens resta fer", deia el text.

"Nosaltres vam decidir disputar el partit d'aquesta nit per intentar donar-li alegria a la vida de les persones. Però no hem d'oblidar les injustícies en la nostra societat i nosaltres continuarem utilitzant les nostres veus i la nostra plataforma per enfocar a aquests problemes i farem tot el que puguem per treballar per una Amèrica més igualitària i justa", finalitzava el comunicat. A excepció de Meyers Leonard, els jugadors dels Heat i els Celtics han posat un genoll sobre el parquet durant l'himne dels Estats Units.

651x366 Els Phoenix Suns i els Toronto Raptors s'han unit per protestar / GETTY Els Phoenix Suns i els Toronto Raptors s'han unit per protestar / GETTY

Els jugadors dels Milwaukee Bucks i els Detroit Pistons han deixat començar el partit amb el salt inicial habitual, però després s'han aturat per posar un genoll a terra. Els entrenadors i els jugadors dels Phoenix Suns i els Toronto Raptors, per la seva banda, s'han agafat dels braços per escoltar l'himne dels Estats Units.

"Us podeu imaginar què hauria passat si tots els assaltants del Capitoli haguessin sigut negres?", s'ha preguntat Glenn Doc Rivers, entrenador dels Philadelphia 76ers.