Un informe de les Nacions Unides alerta que 47 milions de dones poden quedar-se sense mesures anticonceptives

El confinament pot tenir efectes devastadors per a les dones dels països amb menys recursos. Un informe del Fons de les Nacions Unides per a la Població alerta que la pandèmia pot deixar 47 milions de dones de 114 països sense accés a les mesures anticonceptives. Segons aquest informe, el personal de les clíniques d’aquests països no té prou recursos. En alguns casos, els pocs que tenen estan destinats a fer front al covid-19, en altres no tenen prou mesures de protecció per atendre les pacients o simplement han hagut de tancar els equipaments sanitaris. A més, moltes dones eviten anar a les clíniques per por a exposar-se al covid-19. D’altra banda, amb el tancament de fronteres les medicines i les mesures contraceptives arriben amb compta-gotes.

Augmenta la violència contra les dones

Segons els càlculs de les Nacions Unides, si la pandèmia s’allarga fins a sis mesos, hi pot haver més de 7 milions d’embarassos no desitjats. El confinament a les cases, segons el mateix informe, també pot multiplicar els casos de violència de gènere. “Sis mesos de confinament poden fer augmentar fins a 31 milions els casos de violència de gènere”, detalla el comunicat que han enviat les Nacions Unides.

Tot plegat afecta molts dels programes que l’organització tenia en marxa des de feia temps. En concret, es calcula que es poden produir més de 2 milions de mutilacions genitals femenines els pròxims anys que es podrien haver evitat. Els efectes també seran devastadors pel que fa als matrimonis amb nenes. Els càlculs són de 13 milions de casaments amb infants els pròxims deu anys. En part, perquè l’empobriment farà que alguns pares busquin recursos econòmics casant les seves filles. “Aquestes dades demostren l’impacte devastador que pot tenir el covid-19 amb dones i nenes”, assegura Natalia Kanem, directora executiva del Fons de les Nacions Unides per a la Població.

El confinament també està incrementant els casos de violència de gènere. S’han retallat i s’han vist interromputs molts programes d’ajuda i d’acollida de víctimes de violència de gènere. A més, moltes dones han de passar el confinament al costat dels seus abusadors, i els problemes econòmics encara agreugen més la situació. “Durant el confinament he pogut conèixer molts casos de violència dels marits contra les dones, hi ha hagut clarament un increment –explica Ghadeer Mohammed Ibrahim Qara Bulad, que treballa amb programes d’ajuda a Síria–. "He vist dones maltractades, amb marits que s’han quedat sense feina, i que els hi peguen perquè no poden controlar els seus fills”.