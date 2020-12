Un Nadal amb pandèmia al Vaticà

“Aquest frenesí de fer coses, coses, coses... l’important és Jesús. El consumisme ha segrestat el Nadal”, defensava durant la missa de diumenge passat el papa Francesc en un intent de posar fi a la polèmica de les últimes setmanes al voltant de les restriccions durant les festes nadalenques aprovades per alguns països europeus per frenar la difusió del covid-19. A Itàlia hi va haver qui va renegar per la negativa del govern a endarrerir el toc de queda fixat a les 22 hores, per poder celebrar la Santa Missa del Gall el dia 24 a la mitjanit. Però el Vaticà, en coherència amb les mesures adoptades pel país transalpí, ha optat per adaptar el Nadal: sense fidels i en una Roma confinada.

El papa Francesc va oficiar la tradicional Missa del Gall a les 19.30 hores, dues hores abans de l’horari habitual. Durant el seu sermó el pontífex va convidar els catòlics a “consolar les llàgrimes dels que pateixen”. La missa no es va celebrar a l’altar central de la basílica de Sant Pere, sinó que es va optar per fer-la a l’absis, un imponent reliquiari de bronze. A la cerimònia només hi van poder assistir alguns religiosos i residents de l’estat del Vaticà, que van haver d’accedir al temple amb mascaretes i respectar escrupolosament la distància de seguretat.

La pandèmia ha obligat el papa Francesc a celebrar un Nadal de portes endins, però que serà “més autèntic” i “veritable”, tal com va voler subratllar fa uns dies el pontífex. La plaça de Sant Pere, on habitualment en aquestes dates es reuneixen centenars de persones, va despertar ahir completament deserta, sense turistes ni romans, ja que el govern italià ha prohibit els desplaçaments fora del municipi de residència i ha decretat el tancament de les activitats no essencials fins al 6 de gener. Itàlia, com bona part dels països europeus, ha decidit endurir les restriccions -fins al punt d’arribar en molts casos al confinament total- per por que les celebracions de Nadal s’acabin convertint en una bomba epidemiològica que provoqui una tercera onada especialment dolorosa.

Com ja va passar durant la Setmana Santa, el Papa impartirà aquest 25 de desembre al migdia l’esperada benedicció urbi et orbi (a la ciutat i al món), a la ciutat de Roma i al món, des de l’aula del palau apostòlic i no des del balcó central de la basílica. Així mateix, les pregàries de l’àngelus dels pròxims dies es faran des de la biblioteca del palau apostòlic per complir amb les disposicions de les autoritats italianes i seran retransmeses en directe a través d’internet. La resta de cerimònies seran celebrades més o menys de la mateixa manera: des de la distància i sense la presència de fidels. Les escenes, doncs, recordaran la primavera, quan la primera onada del covid enmig d’una Europa confinada va deixar imatges com la del papa Francesc resant sol i sota la pluja a la plaça de Sant Pere, impartint una solemne benedicció urbi et orbi contra “la tempesta” del coronavirus. “Senyor, beneeix el món, dona salut als cossos i consola els cors. Ens demanes que no sentim por. Però la nostra fe és feble i tenim terror”, va dir aquell dia.

Protegir el pontífex

Evidentment, l’agenda del papa Francesc durant unes dates especialment simbòliques per a 1.200 milions de catòlics de tot el món ha estat adaptada a la situació. I no només per complir amb les mesures imposades per les autoritats italianes, sinó també per protegir el pontífex, que just acaba de fer 84 anys.

I se’l busca protegir sobretot després que dos cardenals pròxims a Francesc donessin positiu per coronavirus la setmana passada. Es tracta del cardenal polonès de 57 anys Konrad Krajewski, conegut com el Robin Hood del Vaticà per la seva tasca a favor dels més necessitats de Roma, i el prelat italià Giuseppe Bertello, de 78 anys. Aquest dilluns el papa Francesc va ser sotmès a una PCR que va donar negativa. No era la primera vegada, ja que, des que la pandèmia va esclatar al nord d’Itàlia, diversos empleats del Vaticà i, com a mínim, un resident a la Casa de Santa Marta, on també viu el pontífex, han estat contagiats pel covid-19.

Per intentar evitar nous contagis, el Vaticà començarà la campanya de vacunació al seu territori a principis del 2021 i ja fa dies que anima tots els fidels catòlics a immunitzar-se contra el covid-19. Amb aquest missatge a favor de la vacuna, el Vaticà desautoritza diversos cardenals conservadors, que havien denunciat que per a la fabricació d’algunes vacunes s’havien utilitzat restes de cèl·lules humanes provinents de fetus avortats. Una polèmica que va tancar la Congregació per a la Doctrina de la Fe, el dicasteri vaticà que s’ocupa de custodiar la doctrina catòlica, a l’emetre un comunicat beneït per Francesc en què defensa que totes les vacunes desenvolupades contra el coronavirus són “moralment acceptables”. Precisament ahir Itàlia superava la barrera dels dos milions de contagis des de l’inici de la pandèmia.