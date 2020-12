Per què Namíbia subhasta 170 elefants salvatges?

La sequera i la caça furtiva han empès el govern de Namíbia a posar a subhasta 170 elefants salvatges. Segons ha informat el ministeri de Medi Ambient en un anunci al diari oficial New Era, els incidents entre els animals i la població l'han empès a intentar salvar d'aquesta manera aquests exemplars, amenaçats d'extinció per la caça furtiva i la desertització.

Els animals seran venuts al millor postor del país o l'estranger que garanteixi una sèrie d'estrictes requisits, des d'instal·lacions per posar exemplars en quarantena fins a un terreny equipat amb una tanca a prova de furtius. Els compradors estrangers també han d'acreditar que tenen el permís de les autoritats locals per importar els elefants.

Com altres països africans, Namíbia intenta trobar l'equilibri entre protegir espècies amenaçades, com elefants i rinoceronts, i evitar els conflictes amb comunitats humanes. L'esforç per la conservació ha disparat la població d'elefants del país dels 7.500 exemplars del 1995 als 24.000 del cens de l'any passat, segons les dades oficial.

Però l'any passat Namíbia va anunciar que pensava retirar-se de la Convenció del Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades (CITES), després que altres països s'oposessin a relaxar la normativa. El país vol autoritzar més caça recreativa i augmentar les exportacions d'animals vius, argumentant que d'aquesta manera obtindrà fons per protegir les espècies amenaçades.



A l'octubre, el govern va vendre un centenar de búfals del Parc de l'Altiplà Waterberg, al centre del país, per rebaixar la pressió sobre els terrenys de pastura. L'any passat les autoritats van posar a subhasta un miler d'animals de les reserves naturals per afrontar la pitjor sequera que ha patit el país en l'últim segle.