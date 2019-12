El Nen Jesús tancat en una gàbia

La Mare de Déu, sant Josep i el Nen Jesús tancats en gàbies separades, que representen centres de detenció per a immigrants. Així ha volgut escenificar aquest any el naixement de Jesús una església metodista de Claremont, a Califòrnia, en un gest que s’ha fet viral a les xarxes socials i que, un cop més, ha polaritzat l’opinió pública nord-americana.

“Poc després del naixement de Jesús, Josep i Maria van haver de fugir de Nazaret a Egipte amb el seu fill per escapar-se del rei Herodes, un tirà. Tenien por de ser perseguits o assassinats. Què passaria si demanessin refugi al nostre país avui dia?” Així és com Karen Clark Ristine, la reverenda de l’església de Claremont, ha explicat a Facebook les raons que han mogut la seva congregació a fer una representació tan particular de la Nativitat.

El pessebre fa una clara referència a la polèmica que va esclatar l’any passat sobre el tractament que reben els immigrants que intenten entrar il·legalment als Estats Units per la frontera amb Mèxic, especialment d’ençà que Trump és president i va implantar la seva política de tolerància zero amb la immigració il·legal. L’ull de l’huracà l’ocupaven els migrants menors que eren separats dels seus pares i ingressats en centres de detenció, una mena de gàbies, com reflecteix el pessebre de Claremont. El govern de Trump es va haver de fer enrere, però les últimes xifres apuntaven que 5.400 menors havien estat separats des del juliol del 2017. Per als administradors de Claremont, aquest era el tema de l’any.

El debat es fa viral

La decisió no ha passat desapercebuda a Facebook, on la publicació de Ristine ha acumulat 15.000 comentaris i s’ha compartit 24.000 vegades. D’unanimitat, però, no n’hi ha gens. “És molt trist veure una església posicionant-se políticament en una època en què tots hauríem de sentir-nos units”, deia un usuari, i un altre lamentava la dessacralització que patia el Nadal pel fet de posar-lo en contacte amb el discurs polític. També n’hi havia que corregien l’afirmació de Ristine i indicaven que Josep, Maria i Jesús no eren refugiats i encara menys immigrants il·legals, tenint en compte que els dos territoris entre els quals es van moure pertanyien a l’Imperi Romà.

D’altres, però, celebraven que la congregació hagués tingut el coratge de tractar aquest tema tan incòmode per a la societat nord-americana obligant els seus seguidors i els ciutadans anònims a enfrontar-s’hi.

Un pessebre social cada any

El fet és que aquesta església en particular ja té una trajectòria consumada pel que fa a muntar pessebres amb reivindicació social, una dimensió que és central en la doctrina metodista. Els sensesostre, els afroamericans maltractats per la policia, els civils iraquians que patien els estralls de la guerra o les famílies LGTBI ja han estat protagonistes anteriorment del pessebre d’aquesta església, fins al punt que els ciutadans de la petita localitat de Claremont hi estan acostumats. La representació d’aquest any, però, ha generat una expectació insospitada i ha atret l’atenció de molts mitjans internacionals. És el que sol passar quan fas referència a les polítiques del president Donald Trump.

El metodisme és una branca del cristianisme protestant que segueix les ensenyances de John Wesley, un prevere anglicà que va intentar reformar l’Església d’Anglaterra al segle XVIII. En particular, la congregació de Claremont té un gran arrelament entre les comunitats llatinoamericana i LGTBI d’aquesta petita localitat californiana.

Altres polèmiques obres de l’església de Claremont

651x366 Pessebre contra la violència racial Pessebre contra la violència racial

Violència racista

L’any 2013 Claremont va fer un dels pessebres més impactants: Trayvon Martin, un jove afroamericà assassinat indiscriminadament l’any anterior, hi apareixia dessagnant-se en substitució del tradicional Nen Jesús.

651x366 Obra contra la segregació social Obra contra la segregació social

Segregació social

L’any 2010 la Mare de Déu era representada per una dona afroamericana que havia donat a llum Jesús a la cel·la d’una presó dels EUA. Era una reflexió sobre la discriminació que pateix la població negra al país.

651x366 Reivindicació a favor de les relacions homosexuals Reivindicació a favor de les relacions homosexuals

Igualtat matrimonial

L’Església Metodista Unida està dividida respecte a l’homosexualitat, però la congregació de Claremont té un gran arrelament entre la comunitat LGTBI local. Al pessebre del 2011 reivindicava els seus drets.

651x366 Pessebre crític amb la invasió nord-americana a l'Iraq Pessebre crític amb la invasió nord-americana a l'Iraq

L’Iraq

La política internacional dels Estats Units protagonitzava el pessebre del 2008, en què es podia veure una família iraquiana que acollia el Nen Jesús entre les runa de casa seva.