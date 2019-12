Netanyahu s'imposa a les primàries del Likud, malgrat la corrupció

El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha guanyat clarament les primàries del Likud amb el 72,5% dels vots dels militants, un resultat aclaparador que vol traslladar als comicis generals del 2 de març, els tercers en un any per la incapacitat de formar govern. El seu únic rival intern, Gideon Sa'ar, ha reconegut la derrota i ha promès donar suport a Netanyahu malgrat certes reserves. "Ha estat una victòria tremenda perquè gairebé tots els mitjans de comunicació s'han reunit amb els partits d'esquerra per lluitar contra mi. Ara és el moment de la unitat per aconseguir una victòria aclaparadora de la dreta a les eleccions a la Knesset", ha dit Netanyahu aquest divendres en un acte que marca l'arrancada de la campanya electoral.

En un to entusiasta, Netanyahu ha explicat concisament el seu programa: "En els pròxims anys obtindré per a l'estat d'Israel més victòries històriques amb les quals només podíem somniar fins ara: establirem finalment les nostres fronteres, aconseguirem el reconeixement dels Estats Units de la nostra sobirania sobre la Vall del Jordà i el nord del mar Mort, aconseguirem el reconeixement dels Estats Units de la nostra sobirania sobre totes les localitats [jueves] de Judea i Samaria (la Cisjordània ocupada), aconseguirem un acord de seguretat [amb els Estats Units], detindrem finalment l'Iran i les seves metàstasis, i normalitzarem les relacions amb els països àrabs amb els quals firmarem acords de pau".

Malgrat la seva derrota incontestable, i malgrat que ha declarat que donarà suport a la candidatura de Netanyahu a les eleccions del març, Sa'ar ha deixat clar que continuarà exercint una mena d'oposició dins del Likud. No obstant això, cal subratllar que les posicions polítiques de tots dos són molt similars, per no dir gairebé idèntiques, tant pel que fa als palestins com a l'Iran. Tots dos comparteixen les mateixes opinions en pràcticament tots els temes clau de política interior i exterior.

Crítiques des de l'oposició

Per la seva banda, el líder opositor de Blau i Blanc, Benny Gantz, ha atacat Netanyahu i els resultats de les primàries del Likud: "Jabotinsky i Begin [els dos líders històrics de la dreta nacionalista] van parlar de la supremacia dels tribunals, i ara el Likud ha escollit un líder amb tres acusacions [de corrupció] que està buscant esclafar l'estat de dret i obtenir immunitat personal". Gantz ha afegit que els israelians han de decidir al març si volen que continuïn el bloqueig polític i la corrupció.

El líder d'Israel és la Nostra Casa, Avigdor Lieberman, el partit que ha provocat les últimes tres eleccions, ha escrit a Facebook en to electoral: "Desperteu-vos! No hi ha res de nou sota el sol i el món és el de sempre. Els resultats de les primàries del Likud no canviaran res. [Els votants] heu de decidir i comprendre que votar Netanyahu o Gantz us afectarà dolorosament".

Una qüestió que es comenta molt en els àmbits polítics és la possibilitat que Netanyahu sol·liciti la immunitat a la Knesset. Des de les files del primer ministre s'apunta en aquesta direcció, però no es tracta d'una qüestió clara i decidida. En primer lloc caldrà esperar als resultats del 2 de març. Les enquestes disponibles no ajuden a determinar aquest punt, ni tan sols els sondejos més favorables al Likud.

Suposant que el bloc de la dreta obtingui una majoria de 62 escons, que és el resultat més favorable als sondejos, caldrà que tots els diputats d'aquest bloc votin a favor de la immunitat, i Netanyahu no en té cap garantia. En el cas que es repeteixin els resultats de setembre, està clar que no podrà obtenir la immunitat. Segons els analistes, el més probable és que la Knesset no li atorgui el blindatge judicial en cap de les dues circumstàncies.

Si després del 2 de març Netanyahu no pot formar coalició, tornarà a repetir-se la situació que va donar-se després de les eleccions de l'abril i del setembre. Si això passa, Netanyahu, de 70 anys, ho tindrà més complicat per mantenir-se com a líder del Likud i s'obrirà una carrera per determinar qui és el seu successor.

Però, de moment, Netanyahu continua com a primer ministre. En l'últim any ho ha estat en funcions i més de la meitat dels ministres actuals han estat nomenats durant aquest període. Són polítics incondicionals que mai el qüestionaran. La seva estratègia implica mantenir unit el bloc de la dreta, l' extrema dreta i els religiosos com fins ara, una estratègia que sembla garantida. D'aquesta manera el més probable és que després dels pròxims comicis la situació no canviï gaire. Netanyahu aspira a continuar maniobrant per mantenir el bloqueig parlamentari.