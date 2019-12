Nicola Sturgeon demana formalment a Boris Johnson els poders per a un segon referèndum d'independència

La primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, ha demanat oficialment per escrit al govern del Regne Unit, aquest matí de dijous, que negociï la transferència de poders a Holyrood (el Parlament escocès) per permetre un segon referèndum d’independència. Des de Bute House, la seva residència a Edimburg, Sturgeon ho ha confirmat alhora que ha presentat un informe jurídic que en defensa el cas. Arran de la victòria del Partit Nacional Escocès a les eleccions generals celebrades la setmana passada, hi ha un mandat "inequívoc" per celebrar un nou plebiscit, ha assegurat.

“We see the tectonic plates of this shifting already in the days since the election”



"We see the tectonic plates of this shifting already in the days since the election"

Nicola Sturgeon challenges the UK government: "The more they show a complete and utter contempt for Scottish democracy, the more support for independence will rise"

En la seva compareixença, en què s'ha limitat a llegir un comunicat, Sturgeon ha informat també que vol celebrar l’anomenat indyref2 durant la segona meitat del 2020. En l’informe que Sturgeon ha fet públic, el govern escocès considera que "el consens [entre la societat escocesa] està creixent dia a dia" per celebrar la consulta, i que "el mandat perquè aquesta nació triï el seu propi futur és clar".

Un no de Boris Johnson al referèndum, com ja l’ha avançat el primer ministre en reiterades ocasions, no serà el final de l'assumpte, ha advertit la líder independentista. En qualsevol cas, Sturgeon considera que: "Escòcia va deixar molt clar la setmana passada que no vol que un govern conservador liderat per Boris Johnson ens tregui de la Unió Europea". I afegeix: "Aquest és el futur que ens espera si no tenim l’oportunitat de plantejar l’alternativa de la independència".

Però "com més demostrin [els tories] un absolut menyspreu per la democràcia escocesa, més creixerà el suport a la independència", ha seguit Sturgeon en la seva intervenció, en què també ha destacat: "Els tories estan dient als escocesos que la democràcia es va aturar el dia que vam votar no el 2014. Això no pot mantenir-se així i no ho farà".

"The Tories are in effect saying to people here that democracy in Scotland stopped the day we voted no in 2014"



"The Tories are in effect saying to people here that democracy in Scotland stopped the day we voted no in 2014"

Scotland's first minister says "that cannot and that will not hold" as she calls on UK government for another independence referendum

Què farà el govern escocès si Londres persisteix en la seva negativa. "Sovint se'm planteja la pregunta", ha dit retòricament Sturgeon. I ha continuat apuntant: "El document que publiquem avui capgira la pregunta i l'hi fa a ell [Johnson]. És el primer ministre qui ha de defensar per què creu que el Regne Unit no és una unió voluntària entre països iguals. Li correspon esbrinar per què no creu que el poble d'Escòcia tingui el dret a l'autodeterminació. I és el primer ministre qui ha d'explicar per què creu que és acceptable ignorar [el mandat de] les eleccions a Escòcia, que és un mandat democràtic més fort que el que ell reclama per al seu acord sobre el Brexit. Vivim en una democràcia i, finalment, la democràcia prevaldrà".

Plet constitucional

Durant la lectura del comunicat, en tot moment ha planat una insinuació de Sturgeon, encara que no l'ha verbalitzat de manera explícita: si el no de Johnson s'eternitza, el govern d'Edimburg es pot plantejar la presentació d'un plet jurídic davant dels més alts tribunals, tant els d'Escòcia com els del Regne Unit.

L'informe jurídic insisteix en una idea clau: "Escòcia no és una regió que qüestioni el seu lloc en un estat unitari més gran. Som un país en unió voluntària de nacions. Els nostres amics de la resta del Regne Unit sempre seran els nostres aliats més propers i veïns, però en consonància amb el principi d'autodeterminació, el poble d'Escòcia té dret a determinar si ha arribat el moment per a [establir] una nova i millor relació, en la qual puguem prosperar com una autèntica associació d’iguals".

D'altra banda, l’anunci de Sturgeon té lloc el mateix dia en què es preveu que el projecte de llei per poder celebrar referèndums a Escòcia s'aprovi, aquesta mateixa tarda de dijous al Parlament, amb el suport de l'SNP i dels Verds.

El Partit Nacional Esocès (SNP, en les sigles en anglès) va obtenir 48 dels 59 escons en joc al país en les esmentades eleccions. Per la seva banda, els conservadors van perdre set dels tretze que tenien, i també van perdre poc més de tres punts del percentatge de vots.