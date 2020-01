Nigel Farage fa les maletes i ja no tornarà mai més a Estrasburg

Últim dia del plenari mensual del Parlament Europeu i, per tant, últim dia, aquest dijous, de la presència dels encara 72 europarlamentaris britànics, que hi han assistit, en període de pròrroga, en alguns casos intentant capgirar la seva sort, des del terratrèmol del Brexit del juny del 2016. Tots, esclar, menys els 29 representants del Partit del Brexit, amb el seu líder al capdavant, Nigel Farage, el gran motor del divorci entre la Unió Europea (UE) i el Regne Unit, per als quals la jornada és símbol de la seva victòria, que s'acomplirà definitivament el 31 de gener.

Un Farage que no amaga des del seu compte de Twitter la joia amb què s'acosta al dia oficial del Brexit, quan a les 23.00 h (hora de Londres, una més a Brussel·les), finalment aquell divendres, després de molt de drama i d'estira-i-arronses, es faci realitat la primera part de l'adeu dels britànics de les institucions europees.

Farage pensa ja en la festa que hi haurà a Parliament Square, al davant del Palau de Westminster, aquella mateixa nit. "Un gran moment en la història d'aquesta nació per celebrar-ho", ha tuitejat, confonent, però, el Regne Unit amb les quatre nacions que l'integren, dues de les quals, Escòcia i Irlanda del Nord, van rebutjar majoritàriament el trencament amb la Unió.

BREAKING



Leave Means Leave have been given approval to hold an event in Parliament Square on 31st January. Great news!



It is a big moment in the history of this nation to celebrate.



Register now at https://t.co/rVfGTMWOTn — Nigel Farage (@Nigel_Farage) January 15, 2020

Tot i que l'arquitecte del Brexit té dret a una paga final de 178.657 euros, en virtut dels seus vint anys de servei a la cambra que ha sabotejat des del primer dia, el seu portaveu ha aclarit que no tocarà ni un cèntim. Farage i la resta d'europarlamentaris britànics han sigut informats a principis d'aquesta setmana del volum final de la seva liquidació, compensació econòmica de l'Eurocambra que és una borsa per facilitar la transició entre la seva feina actual –Farage, de fet, en té moltes, també la de presentador d'un popular programa de ràdio– i la que puguin ocupar en un futur. Només si no ocupen un càrrec públic o entren en un altre parlament no hi tenen dret.

En declaracions a Politico, l'euròfob britànic ha assegurat que, malgrat tot, trobarà a faltar els plens d'Estrasburg. "El drama i el teatre" del Parlament. Farage, un antic broker de metalls de la City, es va incorporar al Parlament Europeu el 1999, quan sortir de la UE era considerada una absurda excentricitat. Avui una meitat del Regne Unit ho considera un alliberament. En un dels seus primers discursos, Farage va atacar la UE per prohibir la carn britànica en un moment en què encara cuejava la crisi de les vaques boges. En aquests vint anys Farage s'ha convertit en un dels diputats europeus que més diners ha fet per una segona feina. Només durant el 2019 va guanyar 360.000 euros per la seva companyia de mitjans de comunicació, Thorn in the Side, amb què produeix l'esmentat programa de ràdio.

Últimes intervencions

La felicitat de Farage contrasta amb la tristor d'altres parlamentaris proeuropeistes, però. És el cas de la líder dels liberaldemòcrates britànics, que ahir dimecres va fer una compromesa crida als seus col·legues de la cambra per seguir defensant la lluita contra el canvi climàtic. Ha sigut la seva última intervenció.

Ahead of leaving the @Europarl_EN in Strasbourg for the last time today, I implored my MEP colleagues to be brave & radical in fighting the #ClimateEmergency. The wildfires in Australia are our wake-up call - we must protect the biodiversity we inherited for future generations 🌍 pic.twitter.com/8FAasceebo — Caroline Voaden MEP 🔶 (@CarolineVoaden) January 16, 2020

"Tant és on seiem en aquesta cambra o què votem, tant és el color de la nostra pell o la llengua en què parlem. La biodiversitat que hem heretat és un recurs preciós que tots compartim i que hem de protegir per als nostres fills i nets. Els estremidors focs d'Austràlia en què es creu que han mort 500 milions d'animals ha de ser un toc d'atenció per a tots nosaltres […]. Ja no hi seré, aquí, per defensar [el planeta], però us demano que ho feu vosaltres", ha reblat.

Els adeus d'altres partits polítics d'altres estats membres han omplert les xarxes. El Partit Socialdemòcrata d'Alemanya ha emès aquest dijous un missatge d'esperança davant la realitat del Brexit. Una esperança, però, que sembla més aviat un somni. "Avui és probablement l'últim dia d'Estrasburg del laborisme britànic, amics del Parlament Europeu. Us trobarem a faltar. Gràcies per la vostra amistat i solidaritat durant tots aquests anys. Us quedareu en esperit. I potser un dia, en el futur, hi tornareu", piulava el grup.

Today is most probably the last Strasbourg day of our @UKLabour friends in the European Parlament. 😔 We will miss you. Thank you for your friendship & solidarity over all the years. We will remain with you in spirit. And maybe one day, long in the future, you shall return.✊🏻🇬🇧🇪🇺 pic.twitter.com/KTCekk0tFR — Europa-SPD (@SPDEuropa) January 16, 2020

En paraules del laborista Richard Corbett, es tracta del "final d'una era". L'eurodiputat va advertir a principi de setmana, sabent que seria la seva última a Estrasburg, que "ara comença el veritable problema", és a dir, la negociació de l'acord comercial entre els 27 i el Regne Unit. I el temps és limitat, perquè d'acord amb els plans del govern de Boris Johnson, el 31 de desembre d'aquest any s'hauria d'haver signat i ratificat el pacte. En cas contrari es produiria, finalment, el tan temut trencament a la valenta. El dia del Brexit és, només, el dia de la marmota, perquè del Brexit, tot i que els britànics hagin començat a empacar, se'n continuarà parlant els pròxims mesos i probablement els pròxims anys.