Almenys dotze morts a Nigèria durant unes protestes contra la brutalitat policial

Almenys una dotzena de persones haurien resultat mortes i entre cinc i deu més ferides aquest dimarts al vespre a Lagos, la ciutat més gran de Nigèria i del continent africà, com a conseqüència dels trets indiscriminats de forces de l'exèrcit contra grups de joves. Desafiant el toc de queda de 24 hores imposat pel govern, protestaven des de feia dies contra la brutalitat policial pràcticament endèmica al país a càrrec d'un grup especial d'operacions (Esquadra Especial Antirobatori , SARS en les sigles en anglès), operatiu des del 1992.

Observadors d'Amnistia Internacional han obtingut confirmació del nombre de víctimes. El 15 d'octubre, l'oficina d'AI de Nigèria ja n'havia denunciat deu durant una primera setmana de protestes i "centenars de manifestants ferits i arrestats".

651x366 Babajide Sanwo-Olu, governador de l'estat de Lagos, a Nigèria, visita aquest matí de dimecres alguns dels ferits en el titorteig d'ahir a la nit a la ciutat / ADEMOLA OLANIRAN / REUTERS Babajide Sanwo-Olu, governador de l'estat de Lagos, a Nigèria, visita aquest matí de dimecres alguns dels ferits en el titorteig d'ahir a la nit a la ciutat / ADEMOLA OLANIRAN / REUTERS

Tant l'exèrcit com el govern han negat les informacions de l'últim tiroteig de dimarts al vespre, però les imatges que s'han difós a través de les xarxes socials, i que han recollit mitjans d'informació com la CNN, en refermen la credibilitat. L'assalt armat s'hauria allargat entre quinze i trenta minuts, segons els testimonis presencials.

Eyewitness accounts from #Nigeria of troops opening fire on peaceful protesters: Demands for protection & calls for an end to police brutality have fallen on deaf ears. We get the latest from @EleniGiokos on #SARSMUSTEND #EndSARS pic.twitter.com/JuGCVoMUrq — Rosemary Church (@rosemaryCNN) October 21, 2020

Les forces armades del país han qualificat les informacions de " fake news", però mitjans d'informació local de reconegut prestigi han refutat l'intent de l'exèrcit i les autoritats d'amagar els fets. Ha sigut el cas, entre d'altres, del periodista Ahmad Salkida, cap del portal HumAngle, que analitza qüestions sobre inseguretat i conflictes a l'Àfrica.

This #FakeNews stamp has become a badge of honour. I look forward to getting mine! What a time to be alive! We MUST all say NO to incompetent and bad leadership in #Nigeria. https://t.co/lBf8r7Z8ys — Ahmad Salkida (@A_Salkida) October 21, 2020

Els incidents es remunten a fa dues setmanes. "Des del 8 d’octubre, joves nigerians han ocupat els carrers de les principals ciutats de 21 estats del país, exigint no només la fi de la brutalitat policial, sinó les execucions extrajudicials i l’extorsió per part de l’esquadra especial antirobatori (SARS)", denuncia Amnistia Internacional.

Un assassinat més

El vídeo de l'assassinat impune d'un jove, presumptament comès per la policia, és el que va desfermar l'onada de noves manifestacions. Grups de joves molt ben organitzats van fer viral la protesta #EndSARS. El passat 11 d'octubre una ordre presidencial va dissoldre de forma immediata la unitat.

Just see how they shot a man just like that 😭. Someone child #EndSARS pic.twitter.com/PXyZ3pS9qh — Nigeria Stories (@NigeriaStories) October 21, 2020

Els testimonis presencials apunten que homes uniformats van obrir foc al voltant de les set de la tarda al benestant suburbi de Lekki. Soldats armats van fer barricades poc abans del tiroteig, ha informat aquest dimecres la BBC. "Estaven disparant i avançaven directament cap a nosaltres. Va ser un caos. Algú va rebre directament al meu costat i va morir a l'acte", assegurava un dels presents.

La construcció de les barricades per part de l'exèrcit va impedir que les ambulàncies arribessin a la zona de les protestes. Altres testimonis, citats en aquest cas per l'agència Reuters, van confirmar que l'exèrcit "va disparar cap a la multitud".

Tot i la dissolució oficial de la SARS, els joves no han aturat les protestes, que, de fet, han actuat com a desllorigador perquè l'enorme població jove del país –el 70% dels quasi 200 milions d'habitants tenen menys de 30 anys– alci la veu i exigeixi reformes al país més poblat del continent, caracteritzat per una mala governança des de la seva independència fa 60 anys.

Veus com la de l'excandidata demòcrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, o la del futbolista Odion Jude Ighalo, del Manchester United, ha acusat el govern nigerià de matar els seus propis ciutadans. "Em fa vergonya aquest govern", ha dit en un vídeo publicat a Twitter.

Pray for NIGERIA🇳🇬✊🏿 pic.twitter.com/V7i4Ngs9qd — Odion Jude Ighalo (@ighalojude) October 20, 2020

No és la primera vegada que s'organitza una campanya per la dissolució de la SARS. El 2016 ja s'havia plantejat. Al llarg de tres anys, el govern va assegurar en repetides ocasions que reformaria la unitat. Sense èxit, però. L'ordre del passat 11 d'octubre no garanteix, però, que una força acostumada a imposar la seva llei a sang i foc deixi les armes. Un esclat més profund i encara més indiscriminat d'una violència paramilitar en podria ser la conseqüència.