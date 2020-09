La Nobel Svetlana Aleksiévitx abandona Bielorússia i es trasllada a Alemanya

La Nobel bielorussa de literatura Svetlana Aleksiévitx, que ha destacat per la seva oposició al règim d'Aleksandr Lukaixenko, ha marxat de Bielorússia i s'ha traslladat a Alemanya, encara que el seu entorn proper assegura que el viatge es deu estrictament a raons personals i no pas a motius polítics. Aleksiévitx forma part de l'anomenat Comitè de Coordinació de l'oposició, que pretén una transició pacífica a Bielorússia per apartar del poder Lukaixenko i contra el qual la justícia bielorussa ha obert una investigació criminal. De fet, la Nobel de literatura va ser citada davant el tribunal el passat 26 d'agost.



"Ha viatjat per assumptes privats. Té reunions en agenda, una fira del llibre a Suècia i la recepció d’un premi a Sicília", ha justificat la seva ajudant personal, Tatiana Tiúrina, en declaracions al portal d'informació independent Tut.by. També ha insistit que el viatge de la Nobel no té res a veure amb el procés penal obert a Bielorússia contra el Comitè de Coordinació, sinó que es deu a "assumptes personals i literaris". "Quan tornarà? Tot depèn de com es desenvolupin els esdeveniments aquí [a Bielorússia] i del seu benestar", ha contestat l’ajudant personal a la pregunta dels periodistes, sense deixar clara la data de retorn de la Nobel a Bielorússia però deixant entendre que podria ser d’aquí un mes.



L’ajudant personal d’Aleksiévitx també ha aclarit que l’escriptora manté la seva activitat com a membre de la junta directiva del Comitè de Coordinació. Dels set membres d'aquesta junta, cinc han sigut detinguts. Aleksiévitx i el sindicalista Serguei Dilevski són els únics integrants que continuen en llibertat.

El Comitè de Coordinació demana la repetició de les eleccions presidencials a Bielorússia, ja que consideren fraudulentes les que es van celebrar el 9 d'agost passat, que van acabar amb una aclaparadora victòria de Lukaixenko, que ha governat el país amb mà de ferro durant 26 anys i al qual molts consideren "l'últim dictador d'Europa". Arran dels resultats de les eleccions, les protestes multitudinàries s’han generalitzat al país i es repeteixen cada cap de setmana a les principals ciutats bielorusses. "No preparem un cop d'estat. Nosaltres volem impedir la fractura del país, volem que comenci un diàleg a la societat", va destacar la Nobel el passat 9 de setembre en declaracions a la pàgina web del Pen Centre bielorús.