Un Nobel israelià és optimista respecte a l’evolució del coronavirus

Mentre el govern israelià anuncia diàriament noves i estrictes mesures per frenar i controlar l'expansió del coronavirus, Michael Levitt assegura que els efectes de la pandèmia seran limitats, en contra del que diuen els governs i els mitjans de comunicació occidentals.

Levitt, de 72 anys, premi Nobel de química i expert en biologia computacional, és molt popular a la Xina. El mes de febrer va assessorar el govern de Pequín sobre la pandèmia. Era el moment més crític i, en contra de l'opinió de la comunitat científica, va predir que el nombre de contagis no s'estendria exponencialment sinó que es desplomaria ràpidament, tal com va acabar passant, sempre segons les dades oficials xineses.

La seva teoria contradiu els escenaris que circulen als mitjans de comunicació i les xarxes socials: l'augment dels casos diagnosticats de Covid-19 que s'està registrant, en particular a Israel, respon a canvis de definició i a l'increment de les proves què s'hi fan. Levitt vaticina que la pandèmia no serà tan apocalíptica com la pinten els mandataris israelians i d'altres països, i que la tendència s'invertirà aviat, com ha passat a la Xina.

L'atenció dels israelians per tot el que diu el premi Nobel és gran, i els mitjans del país l'entrevisten cada dia. "Seré el primer sorprès si a Israel moren més de cinc o deu persones", ha dit. A Israel, el total de casos és de 1.400, dels quals ben pocs són greus. Fins ara a tot el país hi ha hagut una sola mort pel virus, una persona de 88 anys.

Levitt ja s'ha reunit amb el primer ministre Benjamin Netanyahu, que no ha fet cap declaració després de l'entrevista, però un dels seus consellers ha dit: "Quan vull animar-me, llegeixo les anàlisis del professor Levitt, però quan he de treballar, treballo amb els escenaris del ministeri de Sanitat".

Hi hauria dues idees oposades que ara mateix estan lluitant, diu Levitt. D'una banda, la paràlisi econòmica, que en el cas d'Israel, com passa a Espanya o Itàlia, està avançant cap a un tancament econòmic que causarà pèrdues molt considerables, i, d'una altra banda, les terribles prediccions del ministeri de Sanitat israelià, que parlen de milers de morts i que, per a Levitt, són darrere la paràlisi econòmica.

Quan va treballar per al govern xinès, Levitt va estudiar les estadístiques disponibles sobre el nombre de persones contagiades i el nombre de morts, va identificar el model matemàtic de creixement i va indicar que en lloc de créixer exponencialment com deien els científics, havia començat a baixar. La setmana passada va pronosticar que al final de març no hi hauria noves infeccions a la Xina.

Levitt considera que les decisions que s'estan prenent a Israel són "desproporcionades en relació amb l'amenaça". Les mesures han paralitzat en gran part el país i han mobilitzat els serveis secrets per perseguir els sospitosos que s'aproximen als contagiats. Malgrat això, pensa que no totes les mesures són negatives, sobretot si ajuden a prevenir. "Com més severes siguin les mesures defensives, més temps hi haurà per preparar un tractament i desenvolupar una vacuna", diu.

Respecte a Israel, on el nombre de casos diagnosticats és relativament baix, Levitt és escèptic. "No em crec les xifres que dona Israel, no perquè estiguin manipulades, sinó perquè està canviant contínuament la definició dels casos i resulta difícil avaluar-los". La conclusió, per a Levitt, és que "hi ha un gran pànic injustificat: tot és política i no matemàtiques".

El científic creu que si a Itàlia s'haguessin comptat els casos com a Corea del Sud, que va fer moltes més proves, n'hi hauria deu vegades més. Les dades que arriben d'Itàlia es basen en el nombre de morts. Levitt diu que Itàlia s'està aproximant a un punt d'inflexió i que els casos minvaran com ja ha passat a la Xina i a Corea del Sud. També recalca que "el nombre de morts per coronavirus a Itàlia es només el 10% dels que van morir per grip el 2016 i 2017", tot i que, en aquest cas, han mort en un sol mes.