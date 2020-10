Nou brot de covid-19 a la Casa Blanca que afecta l'entorn de Mike Pence

La Casa Blanca torna a ser escenari d'un nou brot de covid-19. Aquest cop els contagis ja afecten almenys cinc persones de l'entorn del vicepresident dels Estats Units, Mike Pence, que, malgrat això, aquest diumenge es mostrava reticent a abandonar els seus plans de viatge per fer campanya electoral, ara que arriben els últims dies abans dels comicis del 3 de novembre. La decisió de Pence de continuar amb la seva agenda ha generat una nova polèmica al país, i el bàndol demòcrata ja ha criticat la "irresponsabilitat" del segon de Donald Trump.

Dissabte a la nit es van confirmar els positius de Marc Short, cap del gabinet de Pence, i de Marty Obst, assessor polític del vicepresident. Però aquest diumenge, segons informacions de The New York Times i de la cadena CNN, tres persones més de l'oficina de Pence haurien donat positiu per coronavirus. Pence és amb seguretat contacte proper de Short, i la setmana passada va viatjar amb Obst, amb qui va participar el 15 d'octubre en un acte de recaptació a Florida, al qual també va assistir el president Donald Trump.

Tot i això, el polític nord-americà va donar negatiu en la prova de covid-19 que se li va fer dissabte, com també la seva dona Karen, però segons els experts igualment hauria de confinar-se, ja que aquests resultats no són encara concloents. Però Pence sembla que no vol ni sentir a parlar de quarantenes. Té clar que continuarà amb els seus viatges de campanya a pocs dies de les presidencials, que inclouen una parada aquest diumenge a Carolina del Nord i una altra dilluns a Minnesota.

El cap de gabinet de la Casa Blanca, Mark Meadows, ha defensat aquest diumenge la decisió de mantenir intacta l'agenda de Pence. Meadows ha argumentat que el vicepresident és personal "essencial" i que, per tant, ha de continuar amb les seves activitats, incloses les de campanya. "Portarà mascareta i mantindrà la distància social. Quan parli [en els mítings] es traurà la mascareta i després se la tornarà a posar", ha apuntat Meadows en una entrevista amb la cadena CNN.

Aquest és el segon brot de coronavirus que es registra a la Casa Blanca en un mes, després del brot que a principis d'octubre va contagiar gairebé 30 persones, inclosos el mateix Trump, la seva dona Melania, diversos senadors i la portaveu de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.