Nova Caledònia torna a votar 'no' a la independència

Per segona vegada, els habitants de la petita illa del Pacífic de Nova Caledònia han dit 'no' a la independència. En la segona consulta d'autodeterminació en dos anys, el 53% dels neocaledonians han rebutjat emancipar-se de França per esdevenir un estat independent. En el primer referèndum, el 2018, van ser un 56% els que van dir 'no'. Creix la postura independentista, però no prou per posar fi a una relació que es remunta a 1853, quan França va colonitzar l'illa.

"Els votants han parlat. Han confirmat el seu desig de mantenir Nova Caledònia com a part de França. Com a cap d'estat, saludo aquesta mostra de confiança en la República amb un profund sentiment de gratitud", ha dit el president francès, Emmanuel Macron, en una declaració televisada aquest diumenge.

EN DIRECT | Déclaration suite au second vote sur l’accession à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie. https://t.co/cuacUzABPb — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 4, 2020

Els neocaledonians, però, encara tenen dret a un tercer referèndum, segons estipulen els acords de Nouméa que es van signar el 1998 amb París per posar punt final als aldarulls que durant anys havien sacsejat l'illa com a fruit de les aspiracions d'independència dels indígenes c anacs i l'oposició dels descendents dels colonitzadors.

El mateix Macron s'ha manifestat disposat a preparar aquest tercer referèndum d'aquí dos anys i ha advertit que sigui quin sigui el resultat caldrà acceptar-lo com a definitiu.