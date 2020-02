Nova relliscada de Borrell: qüestiona el moviment dels joves pel clima i Brussel·les el desautoritza

"D'això que els joves tenen una aposta decidida pel canvi climàtic se'n podria dir la síndrome Greta. Permetin que ho dubti. Està molt bé manifestar-se fins que no et demanen que contribueixis a pagar-ho. [...] M'agradaria saber si aquests joves són conscients del que els costarà les mesures que demanen". Amb aquestes paraules es va referir Josep Borrell, exministre d'Exteriors espanyol i ara responsable de la diplomàcia europea, al moviment del jovent que demana actuar contra l'emergència climàtica, aquesta setmana en un acte en què presentava el llibre del també exministre d'Exteriors espanyol José Manuel García-Margallo. I altra vegada la Comissió Europea (de la qual és vicepresident) l'ha hagut de desautoritzar.

"No ens consta que hagi estat diagnosticada cap síndrome Greta com a malaltia", ha hagut de respondre aquest migdia el portaveu de la Comissió, Eric Mamer, que s'ha vist obligat a refermar el compromís de Brussel·les contra l'emergència climàtica: "La Comissió en conjunt dona suport a les aspiracions dels joves per combatre el canvi climàtic. L'executiu, a més, proposa mesures concretes per assegurar que les seves aspiracions puguin ser realitat i compatibles sense deixar ningú enrere. Tenim una posició 100% clara sobre aquest tema".

The comments of the High Representative of the EU @JosepBorrellF on the youth movements for climate are unacceptable for a representative of the EU. We'll be asking for a full explanation from him next week. #fridaysforfuture #climatestrike #climatecrisis pic.twitter.com/k9wLAMIkm0