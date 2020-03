L'OMS adverteix que "l'amenaça de pandèmia és molt real"

"Ara que el coronavirus té un peu a tants països, l'amenaça de pandèmia ha esdevingut molt real. Però no seria la primera pandèmia de la història que pot ser controlada. La clau és: no estem a mercè d'aquest virus". Amb aquesta frase, el director de l'Organització Mundial de la Salu (OMS), Tedros Adhanom, apropava encara una mica més la declaració de pandèmia pel Covid-19, com porta fent cada dia en l'últim més, però sense materialitzar-la encara.

El 93% dels més de 100.000 casos declarats encara es concentren en quatre països, i dels 110 estats que han registrat contagis, fins a 79 tenen menys de 100 casos i 43 tenen menys de 10 casos. En base a aquestes dades, Adhanom insisteix que el que tenim al davant és encara una "epidèmia global" però no una pandèmia, però ha remarcat que fins i tot quan finalment es declari com a tal –com sembla cada cop més clar que passarà algun dia– és una malaltia que pot ser controlada.

"Dels més de 80.000 casos declarats a la Xina, el 70% s'han recuperat bé i han estat donats d'alta del tot", ha insistit també el director de l'OMS. Les dades de persones recuperades per a altres països no estan tan clares, perquè no tots els estats n'informen o tenen els mateixos criteris, però sobretot perquè en la majoria de casos encara no ha passat el temps suficient: els pacients triguen una mitjana de sis setmanes en recuperar-se del tot, segons l'OMS.

Tot i no mencionar explícitament Itàlia, on un col·lectiu mèdic demana prioritzar els més joves a les Unitats de Cures Intensives, Adhanom ha fet una crida a "no categoritzar [els pacients] per edats", perquè fer-ho suposaria "la decadència moral de la societat". "Cada vida és important i cal salvar-les totes", ha remarcat el cap de l'OMS. "Si alguna cosa danyarà les nostres societats és la decadència moral i no prendre's la mort dels nostres ancians seriosament és una decadència moral", ha insistit.

De fet, segons les dades ofertes aquest dilluns per l'OMS –extretes dels casos de la Xina, que és d'on es tenen més dades detallades–, la taxa de mortalitat entre els majors de 80 anys és la més alta de totes, amb un 21,9% dels infectats morts; però també és alta entre les persones que pateixen malalties prèvies: hi ha un 13% de mortalitat entre aquells que pateixen malalties cardiovasculars, un 9% entre els que tenen diabetis, un 8% per als que tenen malalties respiratòries cròniques i un 7,5% entre els malalts de càncer.

Amb tot, el director de l'OMS també ha destacat el declivi en els casos dins de la Xina, el país on es va originar el brot, ja que en les últimes 24 hores només ha detectat 44 nous contagis, la xifra més baixa des que va arrencar el brot. "La Xina està posant la seva epidèmia sota control i hi ha ara també un declivi en els nous casos registrats a Corea del Sud. Aquests dos països demostren que mai és massa tard per revertir l'onada d'aquest virus. La norma del joc és no rendir-se mai", ha dit Adhanom.

A la ciutat de Wuhan, on es va originar l'epidèmia, s'han pogut tancar 11 dels 16 hospitals de campanya que es van haver d'habilitar per fer front a l'epidèmia. A Corea del Sud, l'altre gran focus a l'Àsia, també hi ha bones notícies: s'han detectat 69 contagis nous en les últimes 24 hores, la xifra més baixa de les últimes dues setmanes.

"L'avantatge que tenim és que les decisions que prenen governs, empreses, comunitats i famílies poden influir en la trajectòria de l'epidèmia. Necessitem accions aviat i decisives, podem reduir i prevenir les infeccions", deia el cap de l'organisme.

Arreu del món ja s'han superat les 110.000 infeccions, de les quals 30.000 fora de la Xina. El principal focus fora del continent asiàtic és Itàlia –amb gairebé 7.400 casos i 366 morts (dels quals 133 en un sol dia, aquest diumenge)–, on el govern ha posat en aïllament 16 milions de persones. Al Pròxim Orient la principal preocupació se centra a l'Iran, on s'han declarat 6.566 casos. A Europa s'han declarat 1.209 casos a França, on les autoritats han prohibit les concentracions de més d'un miler de persones (ja s'havien prohibit les reunions de més de 5.000), amb l'excepció de les manifestacions i el transport públic. A Alemanya s'han superat els mil casos i s'han decretat mesures d'estímul econòmic.

Als Estats Units s'han confirmat 547 casos. Es tem, però, que puguin ser molts més, per la falta d'un sistema de salut públic d'accés universal. A Califòrnia es preparen per rebre el creuer Grand Princess, on s'han confirmat 21 casos: les autoritats han anunciat que posaran tots els passatgers i la tripulació en quarantena.