L'OMS alerta que potser mai no hi haurà un remei contra el covid-19

Segons la llegenda, una bala de plata és l'única manera de matar el temut i voraç home llop, la criatura fantàstica que ha protagonitzat relats mitològics a tot el món. Ara, i enmig d'una pandèmia que té el planeta en suspens, bona part del món científic internacional investiga per trobar la bala de plata que sigui capaç de fer front al nou coronavirus. Però aquest dilluns el director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha llançat en roda de premsa un missatge més aviat pessimista. "No hi ha una bala de plata en aquest moment. I pot ser que no la tinguem mai", ha dit Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha utilitzat aquesta popular expressió anglesa per referir-se a la vacuna contra el covid-19.

El missatge que ha volgut transmetre és clar: encara és aviat per cantar victòria. "Els assajos clínics ens donen esperança, però això no significa necessàriament que acabem obtenint una vacuna", ha continuat el director de l'OMS. Adhanom no ha detallat la seva afirmació, que arriba precisament en un context de cert optimisme general arran dels avenços de les últimes setmanes en el desenvolupament de la vacuna. Bàsicament perquè hi ha diversos projectes que estan en la frase tres de les proves clíniques.

El 20 de juliol els primers resultats en humans del prototip de la vacuna d'Oxford –un dels més esperançadors i que ja ha centrat l'atenció dels Estats Units o de la Unió Europea– mostraven que és segura i que genera una resposta immunitària. Aquest cap de setmana Rússia anunciava que havia conclòs les proves de la seva primera vacuna i assegurava que la distribuirà de manera massiva a l'octubre, un anunci –això sí– que genera dubtes i preocupació entre la comunitat internacional, que tem que Moscou s'estigui precipitant.

Sigui com sigui, i davant aquest to que anima a la cautela, Adhanom ha fet una crida a la població per continuar sent fidels a les mesures que fins ara han donat fruit en la contenció de la pandèmia. "El més bàsic en salut pública i control de malalties", ha apuntat. "Fer proves, aïllament, tractar els pacients, rastrejar i posar en quarantena els seus contactes […]". I per als ciutadans, "mascaretes, distància de seguretat, rentar-se sovint les mans i estossegar de manera segura per als altres. Ho heu de fer tot", ha subratllat el metge etíop.

Preocupació pels rebrots

No és l'únic toc d'atenció que ha volgut expressar l'OMS. Com altres vegades, Adhanom ha insistit que en la lluita contra el nou coronavirus relaxar-se massa no és una opció. "Hem vist molts països que semblava que havien superat el pitjor i que ara estan lluitant contra nous pics de contagis". D'exemples n'hi ha molts: des d' una Europa que, havent superat la primera onada, fa front ara a un repunt de contagis que ha obligat molts governs a fer marxa enrere, fins a altres països com l'Iran, Austràlia, Bulgària, el Marroc, Israel o l'Aràbia Saudita, que després d'haver controlat aparentment la corba estan patint segones onades pitjors que la primera. "Aixecar les restriccions massa aviat pot afavorir els rebrots", ha recordat Tedros Adhanom, que ha reconegut la preocupació dels governs per la crisi econòmica derivada d'aquestes restriccions per frenar la pandèmia.

Mentrestant, el director d'emergències sanitàries de l'OMS, Mike Ryan, ha volgut subratllar la situació d'aquells països que encara viuen els moments més foscos de la pandèmia, com el Brasil, Sud-àfrica, l'Índia o els Estats Units, incapaços de doblegar amb contundència la corba de contagis. "El camí de sortida és encara llarg, encara falta […], però es requereix compromís sostingut", ha remarcat.