L'OMS diu que els casos de coronavirus detectats fora de la Xina poden ser "la punta de l'iceberg"

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que els casos de contagi de coronavirus fora de la Xina que s'han diagnosticat fins ara poden ser la "punta de l'iceberg". A la Xina es van registrar ahir 97 morts, la xifra més alta des de l'inici del brot. S'ha superat ja el nombre de morts pel coronavirus de la SARS del 2002-2003 a tot el món. Ara bé, els contagis s'estan estabilitzant en uns tres mil diaris i, segons les autoritats xineses, més de tres mil persones ja s'han recuperat de la malaltia. Fins ara s'han comptabilitzat 350 casos fora de la Xina i només dues morts, a Hong Kong i a les Filipines. Les autoritats sanitàries del Regne Unit han declarat el brot "un perill imminent per a la salut pública", després que s'hagin confirmat 4 nous casos, que eleven a 8 els que s'han diagnosticat al país.

Un equip d'experts de l'OMS és a Pequín per ajudar a coordinar la resposta a la crisi després de la mort, diumenge, de 97 persones pel virus, la xifra més elevada des de l'inici del brot. Ja hi ha 908 morts i uns 40.000 infectats, la immensa majoria a la província xinesa de Hubei, on hi ha la ciutat de Wuhan, suposat origen del brot, a principis de desembre.

El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ho ha advertit a Twitter: "La detecció d'un petit nombre de casos [de pacients que no han visitat la Xina] pot indicar una transmissió més generalitzada en altres països; en resum, potser només veiem ara la punta de l'iceberg".

There’ve been some concerning instances of onward #2019nCoV spread from people with no travel history to 🇨🇳. The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg.