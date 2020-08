L'OMS confia que la pandèmia es podrà superar d'aquí dos anys

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha apuntat que "no hi ha cap garantia" que s'arribi a obtenir una vacuna eficaç contra el covid-19, i que en tot cas, la vacuna "no acabarà amb la pandèmia ella sola". L'organisme espera que la pandèmia de coronavirus duri menys que l'epidèmia de grip de 1918, coneguda com la de la grip espanyola, això sempre que el món treballi de manera coordinada. Fins ara el covid-19 ha deixat al món 22 milions d'infectats i gairebé 780.000 morts.

"El 1918 va trigar dos anys a estar sota control. Ara, en la nostra situació, amb més tecnologia i també amb més connectivitat, el virus té més possibilitats de propagar-se i es pot moure més ràpid", ha dit Tedros en una roda de premsa des de la seu de l'organisme de l'ONU a Ginebra. "Però alhora nosaltres també tenim la tecnologia i el coneixement per aturar-lo. Tenim un desavantatge, la globalització, la proximitat i la connectivitat, però un avantatge: una millor tecnologia. Per això esperem acabar amb aquesta epidèmia en menys de dos anys". El responsable ha afegit: "La clau és que utilitzem al màxim les eines que ara tenim al nostre abast, i esperem que ben aviat puguem disposar de noves eines, com la vacuna".

Però l'OMS insisteix que la vacuna no és una panacea. "Cap país podrà resoldre aquest problema per si sol fins que tinguem la vacuna, que seria una eina vital i esperem tenir-la el més aviat possible, però no n'hi ha cap garantia", ha advertit. En aquest sentit, ha instat tots els països a "aprendre a controlar i tractar aquest virus usant les eines actuals", i a "fer els ajustos en la vida diària que són necessaris per mantenir-se fora de perill".

Així, ha reivindicat la necessitat d'aprendre a viure amb el virus, ja que els confinaments "no són una solució a llarg termini per a cap país". "No hem de triar entre la salut i l'economia, és una elecció falsa. Al contrari, la pandèmia de covid-19 ens recorda que la salut i l'economia són inseparables", ha argumentat, cridant a aprofitar aquesta situació per millorar el problema del canvi climàtic.

Tedros també s'ha pronunciat sobre els rebrots que estan sofrint alguns països com Espanya: "Diversos països s'enfronten ara a nous brots després d'un llarg període gairebé sense cap transmissió. Aquests països criden l'atenció a uns altres que ara estan registrant una reducció en el nombre de casos. El progrés no significa victòria".