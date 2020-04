L’OMS impulsa un pla global contra el covid-19 sense els EUA

Davant dels atacs reiterats del president dels Estats Units, que amenacen la seva principal font de finançament, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha volgut fer aquest divendres una demostració de força i ha aconseguit sumar el suport explícit dels principals líders mundials, inclosa la Unió Europea. En un acte virtual en què han intervingut una cinquantena de líders polítics mundials –entre ells el president de França, Emmanuel Macron; la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president espanyol, Pedro Sánchez, a més de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen–, el secretari general de l’OMS, Tedros Adhanom, ha anunciat un “compromís sense precedents per treballar junts per accelerar el desenvolupament i la producció de noves vacunes, tests i tractaments per al covid-19 i assegurar el seu accés de manera equitativa al món”.

Garantir l’accés a tothom a una vacuna, sense patents ni regulacions proteccionistes que en limitin l’abast, és un mantra que l’OMS ha repetit des de l’inici de l’emergència. Aquest divendres s’hi han sumat els caps d’estat i de govern de més de 50 països, compromesos en l’esforç conjunt per trobar el tractament que permetrà posar fi a la pandèmia. “Només aturarem el covid-19 a través de la solidaritat” i “actuant junts” tant els governs del món com el sector privat, ha dit Adhanom.

Tot i així, les intervencions dels líders polítics –la majoria gravades prèviament– no han aportat gaires concrecions sobre aquest esforç, més enllà del compromís de la Comissió Europea d’invertir 7.500 milions d’euros en aquest projecte, l’única dada tangible que s'ha donat. L’absència dels Estats Units, fins ara el principal contribuent als fons de l'OMS, no ha passat desapercebuda per ningú, i ni tan sols la intervenció en nom d’aquest país del multimilionari Bill Gates i la seva esposa Melinda Gates no ha pogut evitar la fractura política que evidenciava la cimera virtual: la principal potència mundial i alhora el país més afectat per la pandèmia no se suma al compromís global per trobar una cura al covid-19.

Potser en un intent de fer menys evident aquesta absència, tampoc no ha participat en la trobada cap líder del govern xinès, tot i que el suport d’aquest país a l’OMS no està pas en qüestió. De fet, un dels arguments per a l’ira de Donald Trump contra l'OMS és la suposada submissió de l’organisme al gegant asiàtic, que dona l’epidèmia per controlada al seu territori.

“Espero que aconseguim reconciliar dins d’aquesta iniciativa la Xina i els Estats Units, perquè es tracta de dir que la lluita contra el covid-19 és un bé comú de la humanitat, i no hi hauria d’haver divisió a l’hora de guanyar aquesta batalla”, ha dit el president de França, Emmanuel Macron.

Amenaces de Pompeo

Amb tot, l’intent sembla difícil tenint en compte que aquesta mateixa setmana el secretari d’Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, ha advertit, en una entrevista a la Fox, que la retirada de fons (de moment temporal) dels EUA a l’OMS es podria acabar convertint en permanent. Un grup de senadors republicans, esperonats per les crítiques de Trump, també han demanat ja una comissió d’investigació sobre l’actuació de l’OMS en la pandèmia del covid-19 davant les sospites, diuen, que hagi actuat de manera massa favorable als interessos de la Xina.

Per la seva banda, la cancellera alemanya, Angela Merkel, també ha volgut posar l’èmfasi en el “bé públic comú” que representa “produir aquesta vacuna i distribuir-la a tots els racons del món”. Des de l’anunci de Trump, Merkel no ha dubtat en expressar explícitament el seu suport a la tasca de l'OMS i al seu paper central en la lluita contra la pandèmia.

Líders de l’Amèrica Llatina, de l’Àsia i del Pròxim Orient han participat en la trobada, auspiciada també pel secretari general de l’ONU, António Guterres. El president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, hi ha participat com a líder de la Unió Africana, així com líders de l’Aràbia Saudita, com a país que presideix aquest any el G-20.