L'OMS també apunta cap a l'oci nocturn

¿Estem en una nova etapa de la pandèmia? ¿Per què segueixen augmentant els casos a escala global? Aquestes són algunes de les preguntes que s'han formulat aquest migdia en una nova roda de premsa del comitè tècnic de resposta al coronavirus de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

"És difícil donar una resposta breu amb una panoràmica mundial. Molts països estan en l'etapa més intensa de la transmissió, tal com indica el creixement de les últimes xifres. En els països que han superat el pic, veiem que molts mantenen un nivell baix de transmissió. També hi ha països que estan tenint brots específics o relacionats amb certes indústries, com per exemple el que passa en l'oci nocturn", ha valorat la r esponsable tècnica del departament de gestió de la pandèmia de l'OMS, Maria Van Kerkhove.

"Els països en els que passa això, en la majoria s'estan aplicant mesures per tallar aquests brots i intentar evitar una transmissió comunitària. Les realitats són diferents entre països, però tots hem de fer cas a les mesures que ja sabem: distància física, posar-se la mascareta, higiene de mans... No només una d'elles, sinó les tres. S'ha de fer cas als governs regionals", ha afegit Kerkhove.

"Espanya no està en una situació similar a la de fa uns mesos", afirma el doctor Ryan

En aquest sentit, l'OMS ha elogiat la tasca d'alguns països per frenar els brots amb èxit com Austràlia i el Japó. El director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Mike Ryan, també ha parlat dels brots a l'estat espanyol. "La situació a Espanya és que hi ha transmissió comunitària en diferents àrees, sobretot a Catalunya i al nord-est del país. Hi ha hagut transmissió comunitària en aquestes regions després que es relaxessin les mesures i augmentés la mobilitat. En tot cas, no s'està en una situació similar a la que es va viure fa uns mesos", ha afirmat Ryan. "Confiem en la vigilància dels casos i en la col·laboració ciutadana. Pensem que el govern espanyol està intervenint bé i sent transparent informant d'aquests brots", ha afegit el doctor.

Importància dels confinaments localitzats

El director d'Emergències Sanitàries de l'OMS ha insistit que no es pot abaixar la guàrdia. "El que queda clar és que en els països que han adoptat mesures de control, les xifres s'han reduït. Quan s'han aixecat les mesures i hi ha relaxament en la pressió al virus, les xifres tornen a créixer. No es tracta de parlar de primera, segona o tercera onada del virus, sinó de ser ferms en les mesures de contenció. Quan ens relaxem en les mesures, el virus torna a créixer".

En aquest sentit, Ryan ha remarcat la importància de l'actuació veloç dels governs: "Quan les mesures de restricció es van relaxant ja sabem que el virus, de forma més esporàdica o més contundent, anirà tornant. Es tracta de detectar aquests brots i evitar la transmissió comunitària. Tancaments locals a temps evitaran haver de fer-ne d'altres de forma més àmplia". I el doctor també ha afegit que "els governs estatals han de ser elogiats quan actuen de forma ràpida i transmeten la informació de forma transparent". "A cada ciutadà també li correspon ser responsable", ha dit.

Constància en les normes

El doctor Michael Ryan també ha insistit que s'ha de ser coherent i consistent quan s'apliquen mesures per combatre el virus. "Si les normes canvien cada dos per tres això atordeix la població i genera confusió. S'ha de ser constant en les normes –que es mantinguin en els dies per veure el seus efectes–, veloç, i aplicar-les en els àmbits geogràfics tan reduïts i concrets com sigui possible per evitar el efectes col·laterals que poden tenir en l'economia i en l'àmbit social.

"Si les normes canvien cada dos per tres això atordeix la població i genera confusió", defensa el doctor Ryan

Per últim, el director d'Emergències Sanitàries de l'OMS ha rebutjat que el tancament massiu de fronteres sense acords entre països sigui una mesura útil. "Els desplaçaments internacionals s'han de fer amb els mínims riscos. Com per exemple, amb proves de control de la malaltia en la partida o l'arribada dels viatgers entre països. Hi ha d'haver acords entre països, un país per si sol no pot anar a la seva. Que un país tanqui les fronteres amb la resta pot suposar que s'empobreixi".