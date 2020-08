L'ONU demana als governs que prioritzin la reobertura de les escoles

Com altres vegades durant aquesta pandèmia, el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, s'ha fet gravar en vídeo per llançar un missatge a tot el món. Amb el to serè que el caracteritza, l'ex primer ministre portuguès ha parlat clar: l'ONU fa una crida a tots els països perquè prioritzin l'educació. Més concretament, perquè prioritzin la reobertura dels centres educatius tan aviat com sigui possible un cop tinguin controlada la transmissió local del covid-19. Un missatge que evidencia, de nou, que el tancament prolongat de les escoles preocupa especialment l'organisme perquè –tal com ha remarcat aquest dimarts Guterres– pot provocar "una catàstrofe generacional". La crisi sanitària del nou coronavirus, en paraules de les Nacions Unides, ha provocat "el trencament més greu que ha patit mai l'educació".

En la compareixença, Guterres ha presentat un informe elaborat per l'organisme per analitzar l'impacte del tancament de les escoles, instituts i universitats, i també oferir una sèrie de recomanacions als responsables polítics. Les perspectives són fosques. En primer lloc perquè l'anàlisi recorda que el món ja patia "una crisi de l'educació" abans de la pandèmia: amb més de 250 milions d'infants en edat escolar que no estaven escolaritzats, per exemple; o amb només una quarta part dels alumnes de secundària que acaben els estudis bàsics en els anomenats països en vies de desenvolupament.

En més d'un centenar d'aquests països encara no s'han anunciat dates per reobrir les escoles i el futur és cada cop més incert, tant en aquelles parts del món que estan patint la primera onada de la malaltia com en els estats que havien aconseguit controlar el primer cop del covid-19 però ara estan registrant repunts de contagis i on, per tant, les perspectives de retorn se'ls tornen a emboirar.

Però, en aquest sentit, l'organisme capitanejat per Guterres és rotund: "Serà essencial trobar un equilibri entre el risc per a la salut i el risc per a l'educació i la protecció dels nens".

"Minar dècades de progrés"

L'ONU reitera que el món s'hi està jugant molt. "Ens enfrontem a una catàstrofe generacional que podria desaprofitar un potencial humà incalculable, minar dècades de progrés i exacerbar les desigualtats arrelades", ha avisat Guterres.

En la mateixa línia s'ha expressat Stefania Fiannin, directora general adjunta per a l'educació de la Unesco. Giannini ha subratllat el temps perdut per milions de nens d'educació preescolar, una etapa clau i que, segons la portaveu, és el "gran igualador" que pot marcar totalment el futur de les seves vides.

L'ONU també ha fet referència a l'educació a distància o en línia, que s'ha instaurat en diversos llocs del món per substituir l'escola presencial. La conclusió? Consideren que no ha estat suficient. Fins al punt que, a la llarga, pot acabar afavorint aquestes desigualtats.

"Deixa molts alumnes enrere. Hi un risc elevat per als infants i joves que no poden accedir a aquestes classes en línia perquè no tenen recursos", han apuntat des de l'organisme, que ha assenyalat directament la responsabilitat dels governs per trobar solucions. "És un moment decisiu. Les decisions que els governs i els associats prenguin ara tindran un efecte prolongat en centenars de milions de joves, així com en les perspectives de desenvolupament dels països durant dècades".