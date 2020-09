L'ONU acusa el govern de Maduro de crims contra la humanitat

La Missió Internacional a qui les Nacions Unides van encarregar, fa un any, investigar la situació dels drets humans a Veneçuela ha presentat aquest dimecres un informe, clar i demolidor, que assegura que el govern veneçolà és responsable de greus crims comesos per les forces de seguretat contra la població. El document, de 433 pàgines, qualifica els delictes perpetrats com de lesa humanitat i assenyala directament el president, Nicolás Maduro. També a Diosdado Cabello, número dos del chavisme i president de l’Assemblea Nacional Constituent, i als ministres de l’Interior, Néstor Reverol, i de Defensa, Vladimir Padrino López. I també als caps dels serveis d’intel·ligència del país llatinoamericà, juntament amb 45 funcionaris més del govern de Maduro.

“La missió ha trobat motius raonables per creure que les autoritats i les forces de seguretat veneçolanes han planificat i executat des del 2014 greus violacions dels drets humans, algunes de les quals –incloses les execucions arbitràries i l’ús sistemàtic de la tortura– constitueixen crims de lesa humanitat”, ha defensat Marta Valiñas, presidenta d’aquesta missió especial. "Lluny de ser actes aïllats, aquests crims es van cometre i es van coordinar amb la conformitat de les polítiques de l'estat, amb el coneixement i el suport directe dels comandants i dels alts funcionaris del govern", ha afegit la mateixa Valiñas.

Cap cos de les forces de seguretat veneçolanes se'n salva. Segons l'informe, les violacions documentades van ser perpetrades en operacions fetes per tota la gamma d'entitats de seguretat de l'estat al país: la Força Armada Nacional Bolivariana, inclosa la Guàrdia Nacional Bolivariana, i la Policia Nacional Bolivariana i les Forces d'Acció Especial. També figuren el Cos d'Investigacions Científiques, Penals i Criminalístiques, el Servei Nacional d'Intel·ligència, la Direcció General de Contraintel·ligència Militar i les forces policials estatals i municipals.

"Les autoritats van donar l'ajuda essencial, inclosa material, logística i en recursos humans, que era necessària per a les operacions de seguretat i intel·ligència que van desencadenar els crims", continua l'informe, que serà presentat la setmana que ve al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides.

L'oposició ho celebra

Hores després, el govern de Maduro ha sortit al pas per negar rotundament el contingut de les 433 pàgines presentades aquest dimecres. "Un informe ple de falsedats, elaborat a distància, sense cap tipus de rigor metodològic, [elaborat] per una missió fantasma dirigida contra Veneçuela i controlada per governs subordinats a Washington", ha dit a Twitter el canceller veneçolà, Jorge Arreaza, que fins ara suposa l'única reacció de l'executiu a l'informe.

En canvi, a l'altra banda del tauler, l'oposició ha celebrat la publicació del document perquè creuen que, en certa mesura, els reforça. "És un fet molt important això que ha passat avui, que una missió independent determini que a Veneçuela la violació dels drets humans és una política d'estat", ha dit a l'agència Efe el diputat opositor Miguel Pizarro, designat per Juan Guaidó –reconegut com a president interí per una cinquantena de països–. "És importantíssim, sobretot per aquest esforç nostre de determinar les responsabilitats individuals i les cadenes de poder que hi ha en tots aquestes abusos que estan tenint lloc a Veneçuela", ha afegit Pizarro.

De la mateixa manera, l'informe també dota de raó els crits de denúncia que fa anys que se senten al país llatinoamericà per part d'organitzacions civils contràries al règim de Maduro. També de les víctimes. "Les autoritats sota el mandat de Nicolás Maduro continuen cometent crims de dret internacional i greus violacions de drets humans, com ara execucions extrajudicials, tortura, detencions arbitràries i ús excessiu de la força", ha recordat, aprofitant l'ocasió, Erika Guevara Rosas, directora d'Amnistia Internacional a Amèrica.

Mentrestant, el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, llançava un missatge ben clar a Maduro i el seu cercle: que es prenguin "molt seriosament" l'informe de la Missió Internacional d'Investigació, que el mateix Guterres ha qualificat de "molt preocupant".