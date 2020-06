Obama als joves afroamericans: "Les vostres vides i els vostres somnis compten"

"Vull que sapigueu que sou importants, que les vostres vides compten, els vostres somnis compten, i que quan torno a casa i miro les meves filles, i els meus nebots, veig un potencial il·limitat que mereix florir". Així s'ha adreçat l'expresident Barack Obama als joves afroamericans, en plena onada de protestes per l'assassinat de Georges Floyd quan un policia blanc de Minneapolis li va aixafar el coll amb el genoll durant més de vuit minuts.

El primer president negre de la història dels Estats Units ha volgut donar un missatge d'esperança en la seva primera aparició pública en la crisi que ha tornat a posar al descobert el racisme policial al país.

En un col·loqui virtual organitzat per la seva fundació amb joves activistes afroamericans sobre violència policial, Obama ha apuntat: "Hauríeu de poder aprendre i equivocar-vos i viure una vida d'alegria sense haver d'amoïnar-vos per què passarà quan aneu a una botiga o sortiu a córrer o conduïu pel carrer o contempleu un ocell en un parc". I ha reblat: "Espero que tingueu esperança per molt enfadats que esteu, perquè podeu fer que les coses millorin i perquè ja heu fet veure al país que tot això ha de canviar. I és el més poderós i transformador que he vist en els últims anys".

Obama ha reconegut els agents policia que han mostrat la seva solidaritat amb els manifestants i ha reclamat canvis en els protocols policials, com la prohibició de disparar contra vehicles en moviment i d'algunes tècniques de contenció, com les claus d'escanyament. "Insto tots els alcaldes d'aquest país a revisar els protocols d'ús de la força amb les seves comunitats i a comprometre's amb les reformes", ha dit Obama. Durant el seu mandat, després de l'assassinat de Michael Brown a mans de la policia, que va desencadenar una onada de protestes a Ferguson, el departament de Justícia va impulsar una sèrie de reformes que després l'administració Trump va frenar.

L'expresident no ha entrat a qüestionar obertament la política agressiva de Donald Trump contra els manifestants antiracistes, que contrasta amb els suport que va donar als grups d'extrema dreta que van sortir al carrer amb armes per protestar contra les mesures de confinament. "Per molt tràgiques que hagin sigut aquestes últimes setmanes, per moltes dificultats, pors i incerteses, també han sigut una increïble oportunitat per fer que la gent es desperti i per treballar tots plegats". I ha afegit: "Quan de vegades em desespero, miro el que està passant amb el jovent arreu del país, i el talent, la veu i la sofisticació que demostren em fan sentir optimista i penso que el país anirà millor".

El líder demòcrata veu la crisi en clau d'oportunitat: "Per aconseguir un canvi real, hem de fer veure el problema i fer que la gent que està al poder se senti incòmoda, però també hem de traduir-ho en solucions pràctiques i lleis".

En comparació amb el moviment antiguerra dels anys 60, Obama ha considerat que les mobilitzacions desencadenades per l'assassinat de Lloyd "són molt més representatives i transversals, amb una part de la societat americana que està al carrer protestant pacíficament contra la injustícia... És una mena de gran aliança que no existia als anys 60". També veu un "canvi de mentalitat que no ve dels discursos dels polítics sinó de les activitats i mobilitzacions organitzades per tants joves".