Open Arms desembarca a Sicília els 259 migrants rescatats al mar

Els 259 immigrats rescatats al Mediterrani pel vaixell de l'ONG badalonina Open Arms han estat traslladats a un vaixell davant les costes de Sicília on hauran de fer quarantena preceptiva pel covid abans de desembarcar.

"Per fi s'acaba la seva odissea al mar i Líbia queda enrere. Tan de bo que la UE els tracti millor", diu l'ONG en un tuit en què anuncia el desembarcament.

Els 259 immigrants (12 dones i 247 homes, entre els quals 80 menors, 76 no acompanyats) van ser rescatats en diverses operacions de salvament d'Open Arms aquesta setmana, en una de les quals hi va haver un naufragi mortal. Cinc persones, tres homes i dues dones, van morir ofegades quan el terra de l'embarcació pneumàtica va cedir. Un nadó de sis mesos va ser recuperat de l'aigua i se'l va poder reanimar, però va morir poca estona més tard d'una aturada cardíaca quan esperaven l'evacuació.

La mare del nen i el seu cadàver van ser desembarcats d'urgència amb cinc persones més a Lampedusa, on serà enterrat el nadó. La resta dels immigrants van continuar fins a la ciutat siciliana de Trapani, on van ser traslladats primer a un buc per passar la quarantena. La majoria dels rescatats provenen principalment d' Eritrea, Togo, Sudan, Guinea, Burkina Faso, Somàlia, Burundi, Ghana, Etiòpia i la Costa d'Ivori.