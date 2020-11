Open Arms rescata 111 migrants en un naufragi en què han mort cinc persones

L'ONG catalana Open Arms ha rescatat aquest dimecres 111 persones que intentaven arribar a Europa en una pastera, que ha naufragat en aigües internacionals prop de la costa de Líbia. Però l'entitat no ha pogut impedir que cinc persones perdessin la vida en una nova tragèdia al Mediterrani central. La pastera s'ha enfonsat després de partir-se per la meitat.

L'ONG ha donat per acabada l'operació de rescat al voltant de les 15.30 h, quan tots els supervivents i els cossos de les cinc víctimes mortals ja eren a bord del seu vaixell de salvament, l' Open Arms. "L'equip de salvament treballa intensament per estabilitzar els casos més greus", ha explicat l'entitat a través de Twitter.

#UPDATE #Naufragio

Terminada operación de salvamento #Med Las personas rescatadas ya permanecen a bordo del #OpenArms mientras el equipo médico trabaja intensamente para estabilizar los casos más graves. A bordo también llevamos los 5 cuerpos que hemos podido recuperar #Med pic.twitter.com/1uXt3IagCN — Open Arms (@openarms_fund) November 11, 2020

Segons Open Arms hi ha sis persones, entre les quals un noi jove i un nadó, que necessiten ser ateses amb urgència. L'organització ha anunciat que farà arribar a les autoritats italianes una sol·licitud per evacuar-les de manera immediata i demanarà que la resta puguin desembarcar en un port segur.

Open Arms tenia constància de la presència d'una pastera a la deriva al Mediterrani central des d'ahir, però no ha sigut fins a aquest dimecres quan, després d'hores de recerca, un avió de Frontex, l'agència de control de fronteres de la Unió Europea, els ha informat de la localització precisa de l'embarcació. A l'arribar-hi, explica l'ONG, ha repartit mascaretes i salvavides entre les persones que hi havia a bord, però llavors el terra de la barca ha cedit i totes han caigut a l'aigua. "Això és el que passa quan se'ls abandona al mar", ha lamentat el fundador d'Open Arms, Òscar Camps, en un tuit.

‼️Naufragio‼️

Los equipos de rescate están en el agua intentando recuperar a unas 100 personas, hay niños y bebés. Cedió el suelo de su patera, es lo que pasa cuando se les abandona en el mar. #Corredoreshumanitarios ya!!! pic.twitter.com/Beg1RyBucn — Oscar Camps (@campsoscar) November 11, 2020

El d'avui és el segon rescat que fa l' Open Arms en menys de 24 hores: aquest dimarts a la nit l'ONG havia rescatat 88 persones, entre les quals dues dones embarassades, que navegaven en una barca de goma "molt danyada", amb gasolina vessada a l'interior i amb aigua que hi entrava. Aquest grup de refugiats encara no han pogut desembarcar, per la qual cosa ara mateix a bord de l' Open Arms hi ha 199 persones rescatades. Segons Òscar Camps, l'embarcació es dirigia aquest vespre a fer un nou rescat.

El #OpenArms se dirige al segundo rescate del día. A bordo llevamos 199 personas, 111 rescatadas hoy, y 5 cadaveres. Mientras, el equipo médico sigue trabajando sin descanso para estabilizar los casos graves. pic.twitter.com/E07GTY9gMR — Oscar Camps (@campsoscar) November 11, 2020

Ahir, 13 persones més, entre les quals un nen, van morir en un altre naufragi prop de les costes de Líbia.