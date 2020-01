L''Open Arms' rescata 158 persones en dos naufragis al Mediterrani Central

Després d'haver resolt provisionalment l'avaria del motor, l 'Open Arms ha salpat novament cap al Mediterrani Central. Quan portaven menys de 24 hores a l'aigua han fet dos rescats de matinada en aigües internacionals: en la primera embarcació han trobat 56 persones a la deriva i en la segona 102. Entre els nàufrags no hi ha menors, segons la informació disponible fins ara. Segons expliquen fonts de l'ONG badalonina, tots els rescatats es troben bé.

Actualment l 'Open Arms és l'únic vaixell humanitari que treballa a la zona de rescat al Mediterrani Central, mentre que l' Ocean Viking, el vaixell de Metges sense fronteres i SOS Mediterranée, espera que li designin un port segur amb 407 persones a bord, que van recuperar en cinc rescats des de diumenge.

Open Arms ha alertat que el vaixell, un remolcador de 47 anys, necessita una reparació en profunditat per poder continuar operant amb seguretat i ha posat en marxa una campanya de recollida de fons per finançar-la o bé per adquirir una nova embarcació.