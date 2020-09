TikTok s'aliarà amb Oracle als EUA per evitar el veto de Trump

No serà a través d'una venda, però finalment la companyia xinesa ByteDance ha trobat una solució per esquivar el veto del govern de Donald Trump a la xarxa social més popular dels últims mesos: TikTok. La companyia firmarà una aliança amb la nord-americana Oracle per convertir-la en el seu "soci de confiança" als Estats Units, ja que l'administració republicana havia amenaçat amb prohibir la plataforma al seu territori a partir de demà.

L'operació s'ha acabat coneixent després que alguns dels altres candidats admetessin que TikTok havia rebutjat la seva oferta. És el cas de Microsoft, que havia presentat una proposta conjunta amb la cadena de supermercats Walmart per fer-se amb el negoci de l'apli als EUA. "ByteDance ens ha informat que no vendran les operacions de TikTok als EUA a Microsoft. Estem segurs que la nostra proposta hauria sigut positiva per als usuaris de TikTok i també hauria protegit els interessos de la seguretat nacional", va assegurar ahir la companyia fundada per Bill Gates en un comunicat. La xarxa social Twitter també estar entre els pretendents per comprar la plataforma.

TikTok compta amb 80 milions d'usuaris als EUA i ha viscut uns mesos força convulsos -inclosa la dimissió exprés del seu conseller delegat, Kevin Mayer- des que Trump va iniciar la seva particular croada contra l'aplicació. Les acusacions del govern nord-americà contra la plataforma de vídeos curts se centren en el fet que TikTok recopila dades dels seus usuaris de manera qüestionable i s'ha convertit en una porta oberta a l'espionatge per part del govern xinès.

L'aliança amb Oracle resoldria per ara aquest enfrontament, sobretot perquè el cofundador i president executiu de la companyia nord-americana, Larry Ellison, manté una bona relació amb el president republicà. Amb seu a Redwood City (Califòrnia), Oracle no és un dels noms més coneguts de Silicon Valley, però sí un dels pioners del sector. La companyia va ser fundada el 1977 i el seu programari és un dels més utilitzats en la gestió de bases de dades electròniques. De fet, l'any passat era la segona empresa de software del món per facturació i capitalització als mercats.

L'algoritme no està en venda

La solució a mig camí que ha trobat TikTok permetrà que l'empresa xinesa mantingui lluny dels competidors un del seus tresors més preuats: l'algoritme amb el qual l'aplicació recomana vídeos curts als usuaris continuaria en mans de ByteDance, encara que la companyia ja tingués Oracle com a soci tecnològic als Estats Units. De fet, aquest punt es va blindar fins i tot per llei. En un moviment que es va interpretar com la resposta xinesa al veto de Trump, el govern de Pequín va aprovar una nova regulació per a l'exportació de determinats béns, com la propietat intel·lectual. Això implicaria que ByteDance no podria vendre el seu algoritme sense rebre abans la llum verda per part de l'executiu.