El govern neerlandès dimiteix en bloc per un escàndol racista

"En bona harmonia". Així ha descrit una font del govern neerlandès a la televisió pública del país, NOS, la decisió presa aquest divendres per tot el govern de presentar la dimissió com a resposta política a un escàndol de discriminació racial massiva que ha afectat unes 26.000 famílies, acusades injustament pel Tresor públic d'haver-se apropiat de fons per pagar guarderies sense tenir-hi dret. Moltes eren d'origen immigrant, turc i marroquí principalment, i es van veure obligades a tornar els diners que havien rebut, una circumstància que en centenars de casos va comportar que tinguessin extremes dificultats financeres.

L’any passat l'administració fiscal neerlandesa va admetre que almenys 11.000 persones van ser sotmeses a un control extra simplement perquè tenien la doble nacionalitat. Aquesta admissió explícita de racisme ha reforçat la creença, àmpliament difosa entre moltes minories ètniques dels Països Baixos, que la discriminació que han patit està institucionalitzada i ha sigut perpetuada pels governs.

El primer ministre Mark Rutte durà al rei Guillem la renúncia de l'executiu. En conferència de premsa a l'Haia ha justificat aquest migdia la decisió per les conclusions de la investigació parlamentària sobre l'escàndol. Unes conclusions que ha qualificat "d'extremadament serioses" i que qualifiquen de "racisme i discriminació" els fets. "Hem arribat a la conclusió que era inassumible" continuar al capdavant de l'executiu, tot i que Rutte ha demanat la col·laboració del Parlament per continuar encapçalant el país en el període d'interinitat enmig de la crisi sanitària.

Malgrat que el govern ha dimitit en bloc en el que Rutte ha volgut vendre com l'assumpció de responsabilitats polítiques pel cas, la dimissió també pot ser interpretada com un acte d'autoconservació del cap del consell de ministres, que s'arriscava a perdre un vot de censura la setmana vinent al Parlament si no actuava.

Eleccions el 17 de març

En principi, el govern Rutte continuarà en funcions fins a les eleccions parlamentàries, previstes per al 17 de març. No és la primera vegada que l'executiu dels Països Baixos dimiteix en bloc en un gest de responsabilitat col·lectiva. El 2002 ho va fer després que un informe critiqués tant els responsables polítics com els militars per no haver impedit la massacre de musulmans a Srebrenica durant la Guerra de Bòsnia, set anys abans.

L’escàndol actual es va començar a gestar el 2012. Una de les mares acusades de cobrar indegudament les ajudes públiques per a les guarderies es va enfrontar a les demandes de les autoritats fiscals que li exigien 48.000 euros. Va explicar a la hisenda pública que s'havien comès tota mena d'errors, però els funcionaris van començar a retenir no només els subsidis que li pertocaven sinó també altres prestacions. Va experimentar dificultats per pagar el lloguer, i se li va tallaer el subministrament de gas i electricitat al seu domicili. Va perdre la feina i no va poder trobar-ne cap més perquè tenia un historial de defraudadora. La seva relació amb el seu fill es va deteriorar fins a trencar-se quan la pressió li va passar factura. "Hi ha gent [al gabinet] que va permetre que passés tot això, que va permetre que continués passant tot això i, en última instància, ho van voler tapar", ha declarat un altre pare afectat a RTL Nieuws.

Els pares van ser identificats com a estafadors per errors menors, com ara la falta de signatures en els tràmits. Moltes famílies es van arruïnar per la intervenció d'un aparell estatal que es va convertir en "l'enemic del poble", en paraules de l'exministre d'Afers Socials entre 2013 i 2017 Lodewijk Asscher. Asscher, cap del Partit Laborista després en els últims comicis, va dimitir aquest dijous.

Malgrat tot, el partit liberal VVD de Rutte té bones expectatives electorals, d'acord amb les enquestes. Si es complissin, el pròxim gabinet amb plens poders també podria ser dirigit pel ja primer ministre en funcions. Des del 2010 Rutte lidera el país. Tot i que inicialment s'oposava a la renúncia del govern, la dimissió del laborista Lodewijk Asscher i la pressió d'alguns dels socis –el govern és una coalició de quatre partits– feien inevitable prendre la decisió. A les enquestes, Rutte té també un ampli marge sobre el líder ultradretà Geert Wilders.