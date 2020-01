Paramilitars impedeixen l'entrada de diputats de Guaidó al Parlament veneçolà

Civils armats van impedir ahir l’entrada de diversos diputats opositors a l’Assemblea Nacional, el parlament de l’estat, on el president interí de Veneçuela, Juan Guaidó, reconegut per més de 50 països, hi havia convocat una sessió plenària. Un grup de diputats seguidors de Guaidó va actuar d’avançada i va anar al Parlament per comprovar si la resta de legisladors hi podrien accedir, però es va topar amb diverses persones que van atacar la seva furgoneta amb pedres i pals. El diputat Carlos Prosperi, que formava part de la comitiva, assegurava després que alguns dels civils els havien fins i tot disparat. “Amb armes de foc han disparat, hi ha vídeos, i també estan els vidres destruïts de la camioneta blindada”, va dir als mitjans, segons Efe.

Els diputats van ser atacats pels anomenats col·lectius, nom amb el qual es coneix els grups de civils, sovint armats, que diuen defensar la revolució bolivariana i que són considerats paramilitars per l’oposició i també per organitzacions de drets humans. El segon vicepresident del Parlament, Carlos Berrizbeitia, també va denunciar la complicitat de les forces de l’ordre amb els atacants de la comitiva política i va demanar explicacions al ministeri de Defensa. Segons l’opositor, agents de la policia, de la guàrdia nacional i de la contraintel·ligència militar van presenciar els fets sense intervenir.

El govern de Maduro formalitzava així l’ocupació del Parlament per reforçar la investidura de Luis Parra, que se’n va autoproclamar president el 5 de gener amb els vots només del bàndol chavista. El número dos del règim, Diosdado Cabello, va ordenar els seus seguidors ocupar el centre de Caracas.

El mateix Guaidó va sortir poc després a denunciar el que considerava “l’ocupació” del Parlament veneçolà executada per “paramilitars”, uns fets que, al parer seu, deixen en evidència “la dictadura” de Nicolás Maduro. La sessió parlamentària convocada per Guaidó es va acabar duent a terme fora del parlament, en un auditori a l’est de Caracas. El Parlament és l’única institució que controla l’oposició veneçolana que encapçala Guaidó, però el govern de Maduro no acata les seves decisions des que el Suprem, alineat amb l’executiu bolivarià, el va sentenciar per “desacatament”.