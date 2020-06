De París a Sydney: solidaritat global contra el racisme policial

"Quan es lluita per George Floyd es lluita per Adama Traoré, es lluita per tots", deia dimarts al vespre a la multitud congregada davant d'un tribunal de París Assa Traoré, la germana gran del noi mort el 2016 en una barriada de París sota custòdia policial. Fins a 20.000 persones van respondre a la seva crida, desafiant la prohibició policial emparada en l'estat d'emergència per la pandèmia de coronavirus, per unir la seva veu al moviment contra el racisme policial als Estats Units arran de la mort de George Floyd.

Els manifestants portaven pancartes com les que es veuen als carrers de Nova York o Washington -" I can't breath" [No puc respirar] o " Black lives matter" [Les vides negres compten]- i també exigint justícia per a Traoré. El cas del jove de Beaumont-sur-Oise, que va morir després de ser detingut a casa seva quan tenia 24 anys, s'ha convertit en una de les causes del moviment contra el racisme policial a França. A la concentració es van llançar objectes i la policia va fer servir gasos lacrimògens i bales de goma contra els manifestants. Al vespre es van veure cremar algunes barricades. També hi va haver protestes a Marsella, Lió i Lilla.

El grup de suport a la família de Traoré va convocar la protesta després que la setmana passada una prova pericial encarregada pels jutges d'instrucció del cas eximís els policies. Un dels agents que havien participat en la detenció va reconèixer que s'havien posat al damunt del jove, de 24 anys, quan estava estirat a terra i que Traoré havia perdut el coneixement dins del vehicle policial i que havia mort a la comissaria. El sanitari que el va assistir va declarar que encara l'havia trobat emmanillat.

Com en les autòpsies fetes a Floyd, en el cas de Traoré la causa de la mort també es motiu de controvèrsia. Divendres un informe forense va dictaminar que el jove no havia mort per una "asfíxia posicional" sinó que l'aturada cardíaca va ser causada per un "estrès intens" i un fort esforç i per la presència de cànnabis a la seva sang. Es tracta del tercer informe oficial que exculpa els policies i que contradiu les conclusions de les proves dels forenses contractats per la família, presentades dimarts, segons els quals el jove va morir asfixiat a causa de la tècnica d'immobilització que van fer servir els agents.

El prefecte de la policia de París, Didier Lallement, que havia prohibit la protesta esgrimint que amb la pandèmia no es poden fer reunions de més de 10 persones, va enviar un correu electrònic a tots els agents defensant l'actuació dels policies acusats. Lallement deia entendre el "dolor" dels policies per "haver estat acusats de racisme", i assegurava que la policia francesa "no és violenta ni racista".

Mobilització global

A més de París, i com ha passat a Barcelona, les protestes contra el racisme policial iniciades als Estats Units han tingut ressò arreu del món.

Liverpool

La Haia

651x366 Manifestació a l'Haia. MARCO DE SWART / EFE Manifestació a l'Haia. MARCO DE SWART / EFE

Manifestació organitzada pel moviment Black Lives Matter aquest dimarts al Malieveld de la ciutat holandesa de la Haia.

Sydney

651x366 Manifestació contra el racisme policial a Sydney. / STEVEN SAPHORE / EFE Manifestació contra el racisme policial a Sydney. / STEVEN SAPHORE / EFE

Protesta del moviment Black Lives Matter a Sydney aquest dimarts.

Nairobi

651x366 Protesta a Nairobi / DANIEL IRUNGU / EFE Protesta a Nairobi / DANIEL IRUNGU / EFE

Protesta davant de l'ambaixada nord-americana a Kènia en solidaritat amb els manifestants contra el racisme policial als Estats Units.

Londres

651x366 Protesta davant l'ambaixada nord-americana a Londres. / FACUNDO ARRIZABALAGA / EFE Protesta davant l'ambaixada nord-americana a Londres. / FACUNDO ARRIZABALAGA / EFE

La capital britànica ha viscut també protestes davant l'ambaixada dels Estats Units.