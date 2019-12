L'Eurocambra posa contra les cordes el primer ministre de Malta però no demana que dimiteixi

L'Eurocambra continua fent equilibris quan li toca mullar-se sobre el respecte als drets fonamental dins les fronteres europees. Aquest dimecres el Parlament Europeu ha aprovat una resolució en què s'avisa que Malta està sota "amenaces greus i persistents a l'estat de dret, la democràcia i els drets fonamentals", després el govern del primer ministre socialista, Joseph Muscat, s'hagi vist esquitxat per l' assassinat de la periodista Daphne Caruana. Tot i això, la resolució aprovada per una àmplia majoria dels eurodiputats no demana explícitament la dimissió immediata del primer ministre, cosa que explica que diputats socialistes hi hagin pogut votar a favor. Sense demanar-ne la dimissió, es declara que el risc que la investigació de l'assassinat no sigui independent "continua mentre el primer ministre es mantingui al càrrec".

D'aquesta manera, insinuant-ho però sense dir-ho del tot, s'enten que la resolució s'hagi aprovat per 581 vots a favor, 26 en contra i 83 abstencions. Populars i liberals són més contundents i demanen la dimissió immediata. Però en un comunicat de premsa posterior a la votació els socialistes fan equilibiris i eviten esmentar Muscat, remarcant que cal arribar fins al final de la investigació i assegurar-se que a Malta es respecten els drets fonamentals. Els eurodiputats també censuren en la resolució el paper de la Comissió Europea per no haver adoptat mesures contra el govern de Muscat i insten el nou equip d'Ursula von der Leyen a dialogar amb Malta "sense més retards injustificats". La Comissió és qui té competències per actuar al respecte. Fins ara, ha enviat avisos (un d'ells per escrit signat pel comissari de Justícia Didier Reynders) demanant celeritat en la reforma judicial al país i exigint una investigació independent. Tot i això, Brussel·les, de moment, no ha pres mesures. Els líders europeus s 'asseien la setmana passada a la mateixa taula que Muscat sense ni tan sols tractar la qüestió.

"Els fets dels últims anys a Malta han donat lloc a amenaces greus i persistents a l'estat de dret, la democràcia i els drets fonamentals", afirma l'Eurocambra, que qüestiona que a la petita illa del Mediterrani es puguin preservar els valors fonamentals, com la independència judicial i policial, la separació de poders i fins i tot la llibertat de reunió. A més, lamenta que les investigacions per presumpta corrupció contra Muscat i altres membres del seu govern "no han avançat o ni tan sols han començat".

La pressió contra Muscat és cada vegada més forta a mesura que les investigacions van fent més evident la connexió entre el seu nucli més pròxim i l'assassinat de la periodista. El seu cap de gabinet ja va dimitir quan se'n va vincular amb les acusacions. Per la seva banda, el primer ministre ha anunciat que deixarà el càrrec però més endavant, en un principi el 12 de gener. El Parlament Europeu va enviar a final de novembre una delegació a Malta per examinar el funcionament de l'estat de dret a l'illa, i aleshores ja va concloure que Muscat havia de dimitir immediatament.