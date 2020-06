El Parlament hongarès retira els poders especials que el primer ministre va obtenir amb la pandèmia

El Parlament d'Hongria ha votat aquest dimarts de manera unànime aixecar l'estat d'emergència al país i retirar els poders extraordinaris que havien sigut atorgats durant un temps il·limitat al primer ministre, l'ultranacionalista Viktor Orbán, coincidint amb la pandèmia de coronavirus. La controvertida mesura havia generat protestes dins i fora del país.

En concret, els diputats del partit del primer ministre, Fidesz, van donar a Orbán el poder de governar per decret. Amb la fi de l'estat d'emergència, els decrets aprovats haurien de perdre vigor, però el problema és que molts d'aquests decrets han estat transformats en lleis pel Parlament aprofitant la situació de crisi a causa de la pandèmia. Això vol dir que es podran continuar aplicant. Orbán governa amb una majoria de dos terços, amb la qual cosa pot aconseguir fàcilment l'aprovació de qualsevol llei, amb poders extraordinaris o sense.

Alguns dels decrets aprovats durant l'estat d'emergència van resultar especialment polèmics. Per exemple, Orbán va donar llum verda a un decret que castiga amb penes de presó la difusió d 'informacions falses i "alarmistes" sobre la gestió de la pandèmia a Hongria. Això va servir, per exemple, perquè la policia escorcollés i detingués dues persones que havien criticat el govern hongarès a les xarxes socials.

Una disposició polèmica

Amnistia Internacional, la Unió pels Drets Fonamentals i el Comitè Hèlsinki Hongarès han advertit en un comunicat conjunt que la llei aprovada pel Parlament aquest dimarts i que posa fi a l'estat d'emergència conté una disposició que obre la porta a la cambra legislativa a tornar a traspassar al govern poders extraordinaris com els que ha tingut durant les pitjors setmanes de la pandèmia.

L'organització nord-americana a favor dels drets humans Freedom House ja va alertar al març que governar per decret erosiona la democràcia i suposa un avanç cap a l'autoritarisme. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va expressar llavors la seva preocupació per la situació creada en un soci de la Unió Europea. Així mateix, els partits de l'oposició i la societat civil van mostrar el seu rebuig al fet que Orbán pogués governar per decret durant un temps indefinit.